Nieuw rapport Griekse treinramp benadrukt chronische gebreken

Chronische problemen op het spoor waren de belangrijkste oorzaak van de treinramp die in de nacht van 28 februari op 1 maart plaatsvond in Griekenland. Dat blijkt uit het donderdag verschenen onderzoek naar het ongeluk, melden Griekse media. Na de frontale botsing tussen een passagierstrein en een goederentrein, waarbij 57 mensen om het leven kwamen, had de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis het ministerie van Transport opdracht gegeven tot het onderzoek.

In het 228 pagina’s tellende rapport worden geen schuldigen aangewezen, schrijft de Griekse krant Kathimerini. Wel legt het rapport er de nadruk op dat in de hele spoorketen chronische gebreken waren die uiteindelijk leidden tot het fatale ongeval. Voorstel is een reeks nieuwe maatregelen, waaronder modernisering van het spoornetwerk en radicale veranderingen op het gebied van personeel en hun opleiding.

Na de dodelijkste Griekse treinramp ooit, gingen inwoners van Athene en Thessaloniki massaal de straat op. Medewerkers van de ov-bedrijven begonnen een nationale staking, wat het openbare leven in het Zuid-Europese land stillegde. Volgens de vakbonden hadden Griekse autoriteiten herhaaldelijk oproepen om de veiligheid te verbeteren, genegeerd. De premier noemde de ramp „een tragische menselijke fout”. Transportminister Kostas Karamanlis trad „als teken van respect” af na het treinongeluk.