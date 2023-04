Luisvrije, mierzoete roze koeken

Walnoten, couscous, siroop: overal zie je de V van vegan. Ook op de rozekoekenmix van Dr. Oetker. Niet zó gek, want hardnekkig is de bewering dat voor één roze koek meer dan honderdduizend bladluizen nodig zijn. Dat klopt, als er karmijn op staat. Of E120. Dat zit in Liga Milkbreak, Fristi en Wicky rood fruit, en soms in roze koeken. Maar soms ook niet. Want het kan ook met bietensap, en dat gebruikt Dr. Oetker. Erg is vooral dat het beslag zo plakkerig is. Van de acht koeken, heb je er al één van je spatel gelikt voordat ze de oven in gaan. Kotsmisselijk van het mierzoete beslag.

