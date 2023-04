Met een paar leerlingen speel ik het basisschoolspel. Een jongen krijgt een pittige meerkeuzevraag: „Wie zwoer eerst trouw aan de Spaanse koning en leidde daarna de opstand tegen de Spanjaarden? Was dat: Erasmus, Willem van Oranje of Calvijn?” Direct antwoordt de leerling: „Willem van Oranje, natuurlijk.” Ik complimenteer hem met zijn goede antwoord en de snelheid waarmee hij dat antwoord geeft. Hij zegt: „Nogal logisch. Calvijn is een YouTuber en Erasmus is het ziekenhuis hier vlakbij. Het moet dus wel Willem van Oranje zijn.”

