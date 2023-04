Kabinet compenseert 4.600 omwonenden Schiphol door tandeloze handhaving geluidsoverlast

Het kabinet gaat omwonenden in gemeenten rondom Schiphol compenseren vanwege geluidsoverlast die zij ervoeren tussen 2017 en 2019. Dat maakte het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat donderdag bekend. Zo’n 4.600 adressen in Uithoorn, Haarlemmermeer, Aalsmeer en Amstelveen maken aanspraak op de compensatie, die voor de meeste mensen tussen de 50 en 2.200 euro komt te liggen.

Omwonenden rondom Schiphol klagen al jaren steen en been over het lawaai van laag overvliegende vliegtuigen. Om die overlast te verminderen poogde het kabinet een wetswijziging door te voeren die de overlast grosso modo beperkt. In de nieuwe wet worden vliegtuigen gedwongen tot ‘strikt preferentieel baangebruik’, oftewel: vliegtuigen moeten de landingsbanen kiezen die de minste overlast opleveren voor omwonenden.

Die wetswijziging laat op zich wachten, onder meer door de stikstofuitspraak van de Raad van State in 2019, waarin de regering werd gedwongen de stikstofuitstoot terug te brengen ten koste van onder transportbewegingen. Intussen moeten vliegtuigen al wel voldoen aan grenswaarden om overlast te voorkomen, door het ministerie wordt dat ‘anticiperend handhaven’ genoemd. Een nevelachtige term, die feitelijk inhoudt dat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) geen mogelijkheid heeft om bijvoorbeeld een proces verbaal te beginnen wanneer vliegtuigen niet op de voorgeschreven landingsbaan landen.

Negen omwonenden gaven in 2020 aan dat ze door het gebrek aan handhaving schade hebben geleden, waarop een onafhankelijke commissie in opdracht van het rijk concludeerde dat er inderdaad sprake is van overlast. Daaruit extrapoleerde het ministerie dat er dus duizenden adressen zijn in een vergelijkbare situatie. Het kabinet hoopt de compensatie dit jaar nog uit te keren. De hoogte van de compensatie wordt bepaald naar aanleiding van de WOZ-waarde van het huis en de mate van overlast.