Grootste raket aller tijden Starship ontploft tijdens eerste testvlucht

Het reusachtige ruimteschip Starship van ruimtevaartbedrijf SpaceX is donderdag enkele minuten na z’n allereerste ruimtelancering ontploft. Dat was te zien op de livestream van SpaceX, dat op Twitter zelf grapt over een „ongeplande demontage”. Het was de bedoeling dat het onbemande schip in een testvlucht van zo’n anderhalf uur een baan om de aarde zou maken. Eigenlijk zou de lancering maandag plaatsvinden, maar door technische problemen bleek dat onmogelijk.

Starship is met een hoogte van 120 meter en een diameter van 9 meter met afstand de grootste raket ooit gebouwd, 22 meter langer dan de SLS-raket die NASA in november 2022 naar de maan lanceerde. Het ruimteschip is daarnaast volledig herbruikbaar, in tegenstelling tot de SLS-raket. Naar verwachting gaat het schip 80 kilometer boven de aarde vliegen met een snelheid van zo’n 28.000 kilometer per uur. Het is de bedoeling dat in de toekomst honderd mensen een vlucht kunnen maken in het ruimteschip.

De afzonderlijke Starship-trap, een deel van het schip, maakte in mei 2021 al een succesvolle vlucht na een reeks testvluchten die eindigden in spectaculaire explosies. Na dat succes verwachtte Musk binnen een paar maanden een vlucht te maken met de volledige raket naar een baan om de aarde. Dat dit een stuk langer heeft geduurd, komt omdat een vlucht met de gehele Starship een technisch stuk gecompliceerder is.

Bekijk deze animatie: SpaceX-raket Starship is reusachtig én herbruikbaar