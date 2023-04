Familie Schumacher klaagt magazine aan vanwege AI-’interview’ met oud-coureur

De familie van voormalig Formule 1-coureur Michael Schumacher, die aan hersenletsel lijdt, zegt naar de rechter te stappen vanwege een spraakmakend artikel in het Duitse weekmagazine Die Aktuelle. Dat bevestigt een familiewoordvoerder aan persbureau Reuters. Die Aktuelle had een ‘interview’ gepubliceerd op basis van kunstmatige intelligentie die de zevenvoudig wereldkampioen nadeed en vragen beantwoordde alsof het Schumacher zelf was. Dat de antwoorden niet van Schumacher zelf afkomstig waren, had het tijdschrift in hele kleine lettertjes vermeld bij het stuk.

Het artikel verscheen op de voorpagina van Die Aktuelle onder de kop ‘Michael Schumacher, het eerste interview’, gepaard met de schreeuwerige aankondiging: „Geen karige en nevelachtige halfzinnen van vrienden, maar antwoorden van hemzelf!” Het is een referentie aan het feit dat Schumacher het afgelopen decennium geheel uit het publieke leven is verdwenen. Het race-icoon, dat in de jaren rond de eeuwwisseling prijs na prijs binnenhaalde voor onder meer Ferrari, liep in 2013 ernstige hersenschade op door een skiongeluk in de Franse Alpen. Het artikel ging goeddeels over het ongeluk en het ‘herstel’ van Schumacher, met quotes als: „Mijn leven is compleet veranderd. Het was een verschrikkelijke tijd voor mijn vrouw, kinderen en hele familie”.

De familie van Schumacher bewaakt zijn privacy sinds het ongeluk goed, zo bleek uit de documentaire Schumacher, die in 2021 verscheen. Toen vertelde zijn vrouw Corinna Schumacher: „Privé is privé, zoals [Michael] altijd zei. Het is heel belangrijk voor mij dat hij zoveel mogelijk kan genieten van zijn privéleven. Michael beschermde ons altijd, en nu beschermen wij hem.”

Juridisch schemergebied

In november van vorig jaar werd het schrijfprogramma ChatGPT online gezet. De kunstmatige intelligentie (AI) kan realistische teksten genereren op basis van opdrachten (‘prompts’), waardoor onder meer het nadoen van een beroemdheid makkelijker is dan ooit tevoren. Die Aktuelle liet een AI eerdere interviews met Schumacher analyseren, en kwam daarmee tot een overtuigend artikel.

Zulke activiteiten bestaan in een juridisch schemergebied; wie is tenslotte ‘eigenaar’ van de door een chatbot gegenereerde tekst? Het zou dus goed kunnen dat een uitspraak van de Duitse rechter in de aangekondigde zaak tegen Die Aktuelle een belangrijk precedent zal vormen voor hoe de bestaande auteurs- en privacywetgeving wordt geïnterpreteerd in dit gloednieuwe rechtsgebied.

