Esther Wemmers en Kamran Ullah worden nieuwe hoofdredacteuren Telegraaf

De Telegraaf heeft twee nieuwe hoofdredacteuren aangesteld: Kamran Ullah en Esther Wemmers. Dat maakte de krant donderdag bekend. Het duo volgt vanaf 1 juni Paul Jansen op, die vanaf 2015 hoofdredacteur was maar nu correspondent wordt in de Verenigde Staten. Ullah gaat zich richten op de digitale strategie van de krant, terwijl Wemmers de inhoudelijke taken op zich neemt. Allebei hebben ze eerder bij De Telegraaf ervaring opgedaan met deze portefeuilles. Het aanstellen van twee hoofdredacteuren is ongebruikelijk.

Wemmers (48) werkt sinds 1997 bij De Telegraaf en uitgever Mediahuis. In De Telegraaf zelf valt te lezen dat ze dat onder meer deed als verslaggever, nieuwschef en chef van de verslaggeverijredactie. Sinds 2017 is ze inhoudelijk verantwoordelijk voor de krant en de online platformen. Wemmers: „Nederlanders hebben meer dan ooit behoefte aan een kritisch, betrouwbaar en verdiepend nieuwsmerk. Onze journalistieke focus zal blijven liggen op het maken van scherpe, onthullende en spraakmakende nieuwsverhalen. Recht voor z’n raap en middenin de samenleving.”

Ullah (39) werkt sinds tien jaar bij De Telegraaf, waar hij onder meer chef video, nieuwschef en nieuwsredacteur was. In 2021 trad hij toe tot de hoofdredactie. In die rollen heeft hij bijgedragen aan het opzetten van de audio- en videoredacties, zo meldt De Telegraaf zelf. Ullah gaat de digitale ontwikkeling van de krant vormgeven, zoals het gebruik van data op de redactie. Ullah wil digitaal ‘versnellen’ en jongeren aan De Telegraaf binden. Hij studeerde bestuurskunde aan de Universiteit Leiden en was enige tijd actief lid van de VVD.

Onder Paul Jansen ging het goed met De Telegraaf. Vlak voordat hij hoofdredacteur werd, stootte het AD De Telegraaf van de troon als meest gelezen dagblad van Nederland. Tijdens het hoofdredacteurschap van Jansen steeg het aantal digitale abonnees weer.