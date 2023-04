Nog nooit had ik morieljes gegeten, laat staan een glas vin jaune gedronken. Het recept leek me echt iets voor Pasen. De morieljes speelden hard to get. Mijn groenteboer zei dat ik al de tweede klant was die er naar vroeg. Maar nee, morieljes waren echt nog niet te krijgen. Zaterdag heb ik ze na sluitingstijd toch nog gekocht bij Jannekes groenteboer. Na een zoekopdracht was het kopen van de vin jaune eenvoudig. Inderdaad prijzig, maar een suggestie voor een vervanger kon de verkoper mij niet geven.

Ik heb het mijzelf makkelijk gemaakt door kipdrumsticks te gebruiken. De bereiding verliep vlot en zonder problemen. De waarschuwing dat de saus kan gaan schiften bij een te hoge temperatuur hielp me dit te voorkomen. Zoals bij alles dat je voor het eerst eet, moest ik even wennen aan de bite, de geur en de smaak van morieljes. Die is nootachtig en aards. Ik proefde dat ook in de vin jaune terug. Complex, zeer geurig, citrusfruit en appelen. De smaak van het gerecht en de wijn leveren een goddelijke, gouden combinatie op.