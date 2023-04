Erfenissen zijn verdubbeld, maar inkomsten erfbelasting zijn gedaald

De overheid haalt sinds 2007 minder erfbelasting op, terwijl het nagelaten vermogen bijna is verdubbeld. Dat meldde economieblad ESB woensdag op basis van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 2007 kwam 1,7 miljard euro binnen via de erfbelasting, in 2020 was dat 200 miljoen minder.

Misha van Denderen, een van de twee auteurs, voorspelde in 2006 dat de erfbelasting meer zou gaan opleveren. Mensen zouden minder kinderen krijgen en daardoor meer aan anderen nalaten, vermogens zouden stijgen en meer mensen zouden overlijden. Die drie ontwikkelingen zorgden in 2020 inderdaad voor een hoger totaalbedrag aan erfenissen, laten CBS-cijfers zien: het bedrag steeg van 13,3 miljard euro naar 23,3 miljard in 2020. En toch levert de erfbelasting minder geld op.

Dat komt volgens ESB door een wetswijziging uit 2009. Belastingtarieven gingen omlaag en vrijstellingen omhoog, maar tegelijkertijd wilde de overheid constructies aanpakken om erfbelasting te ontwijken. Dat laatste is mislukt, zien de economen. In 2020 werd over 9 miljard aan erfenissen geen belasting gerekend.

In de tussentijd is ook het denken over belasting op vermogen en arbeid veranderd. De Franse econoom Thomas Piketty liet tien jaar geleden zien dat het met een hoge belasting op arbeid en een lage belasting op kapitaal moeilijk is om te klimmen op de sociale ladder. Sindsdien gaan er meer stemmen op om erfenissen zwaarder te belasten.

