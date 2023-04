Omdat ik een liefde heb voor nieuws uit de regio Arnhem heb ik mezelf getrakteerd op een digitaal abonnement op De Gelderlander. Geen medium dat oud nieuws zo lekker oppiept of uit z’n verband trekt als die krant. Ze gooien de ingrediënten in een kom, laten een journalist flink roeren, dan even laten afkoelen en hup er is weer een nieuwtje gebakken. Een beetje zout of peper erover en het vreet nog lekker weg ook.

Mijn oog viel op een bericht over de komiek Jandino Asporaat die volgens Gino Luurssen, een mediageil FVD-gemeenteraadslid, ten onrechte door burgemeester en wethouders van een gastles bij ROC Rijn IJssel was gehaald. Was dit wel te rijmen met het diversiteitsbeleid van de gemeente? Het heeft altijd iets liefs als iemand namens FVD zich druk maakt over diversiteit, zijn er echt mensen die dat slikken?

Waarschijnlijk wel een paar en die zijn dan misschien familie van de mensen bij Rijn IJssel die dachten dat het een goed idee was om Jandino Asporaat een gastles te laten geven over geld. Is de gedachte ‘die heeft veel geld’ genoeg voor het stempeltje deskundigheid? Of ligt de lat bij Rijn IJssel nog lager?

In het vliegtuig zag ik ooit een film van Jandino Asporaat, Bon Bini Holland 2. Het was heel veel Jandino en heel weinig verhaallijn. Ik begreep er helemaal niets van en had medelijden met Jandino dat hij met zo’n script moest werken, maar hij bleek het zelf te hebben verzonnen. In coronatijd liep hij als zichzelf mee met demonstraties. Dat moet hij natuurlijk helemaal zelf weten, maar als scholengemeenschap zou ik niet als eerste aan hem denken voor een gastles.

Ik stel me zo voor dat burgemeester Marcouch en zijn hulpen schrokken toen ze van die afspraak hoorden en dat de dag waarop de komiek de maanlanding en de aanslag op de Twin Towers in twijfel trok moet hebben gevoeld als een onverwacht cadeau.

Iemand die de maanlanding in twijfel trekt is natuurlijk van harte welkom in Arnhem, er zijn ook Arnhemmers die niet weten waar Spanje ligt en er is ook een selecte groep die denkt dat je met bloemkolen kunt communiceren.

Ze zijn veilig in Arnhem.

Er wordt niet extra op ze gelet, maar we monitoren ze wel. Op het moment dat ze gastlessen aan kinderen gaan geven grijpt de overheid in, ook als het onderwerp – geld – de spreker na aan het hart ligt.

Het lezen van het onbegrijpelijke verslag in De Gelderlander voelde als thuiskomen, fijn dat er daar nog steeds dingen gebeuren die niet uit te leggen zijn. Arnhem voelde weer even als het sociale experiment waarin ik ben opgegroeid.

