Beschadigd treinstel nu in Amersfoort voor onderzoek, NS hoopt het in ieder geval deels te kunnen hergebruiken

Het treinstel dat bij het spoorongeluk in Voorschoten deels ontspoorde, staat nu in Amersfoort voor onderzoek. Dat heeft een woordvoerder van de NS donderdag aan NRC laten weten. „We gaan er eerst zelf onderzoek naar doen, om vervolgens te kijken of de trein nog gemaakt kan worden.”

Zowel de ontspoorde wagons als de wagons die op het spoor bleven staan, zijn naar Amersfoort gebracht. „We willen weten hoe de trein zich gehouden heeft. Dat geeft ons ook weer nieuwe informatie. Wat er daarna mee gebeurt, is afhankelijk van hoe beschadigd hij is.”

Het zou ook kunnen dat een deel weer het spoor op kan en een deel niet. „De wagons die in het weiland belandden, zijn meer gehavend dan het deel dat op het spoor bleef.” Van de delen die onherstelbaar beschadigd zijn probeert de spoorvervoerder zoveel mogelijk onderdelen opnieuw te gebruiken.

„Een trein is gewoon heel kostbaar”, verklaart de NS-woordvoerder. Bij de laatste bestelling betaalde de NS 600 miljoen euro voor 60 nieuwe dubbeldekkers.

Nog één persoon in ziekenhuis

Sinds donderdagochtend rijden er weer treinen langs Voorschoten. In de vroege uren van 4 april botste een goederentrein op een spoorkraan, die vervolgens werd aangereden door de NS-dubbeldekker. De machinist van BAM die aan het spoor werkte, overleed daarbij.

De NS-machinist die met botbreuken in het ziekenhuis kwam, is sinds Pasen weer thuis, zegt de woordvoerder. Woensdag berichtte ANP dat één gewonde nog in het ziekenhuis ligt. Kort na het ongeluk werden negentien gewonden naar het ziekenhuis gebracht.

