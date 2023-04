Een keiharde strafschop van Mexx Meerdink en AZ staat in de halve finale

Nadat Mexx Meerdink de beslissende strafschop had binnengeschoten stond iedereen in het uitverkochte stadion van AZ op de banken. De spelers vlogen elkaar in de armen. „Oh wat is het toch fijn, om een AZ’er te zijn”, schalde het door de speakers. De vreugde na het bereiken van de halve finale in de Conference League was misschien nog wel groter omdat de fans er donderdagavond tegen Anderlecht zo lang op moesten wachten.

Het feest begon al vroeg. In de derde minuut kreeg de thuisclub een strafschop na een overtreding op Milos Kerkez. Vangelis Pavlidis schoot raak. Op weg naar de middenstip zweepte hij alle hoeken van het stadion nog maar eens op. Een kleine tien minuten later was de 2-0 nederlaag uit de heenwedstrijd al weggewerkt. Een steekbal van Tijjani Reijnders werd breed gelegd door Jens Odgaard, die net geen buitenspel stond. Opnieuw Pavlidis kon de bal in het lege doel schuiven.

Het was precies het scenario dat AZ voor ogen had. Vroege doelpunten en dan erop en erover, maar na de 2-0 stokte het. Ondanks een groot aantal kansen, door de schutterende defensie van Anderlecht weggegeven, bleef het tweeluik in balans.

De strafschoppen nam AZ vervolgens feilloos, terwijl Anderlecht tweemaal miste. Aanvoerder Jan Vertonghen en Killian Sardella zagen hun inzetten gekeerd worden door AZ-doelman Mathew Ryan.

Trainer Pascal Jansen had in de wedstrijd in België „een stukje honger naar het doel” gemist, zo vertelde hij in aanloop naar de wedstrijd op het clubkanaal van AZ. „Wij moeten er op het veld voor zorgen dat de boel oplaait en [het stadion] achter ons gaat staan”, zei Jansen ook.

In de tweede helft sloeg op de tribunes de twijfel steeds meer toe. Wat als?

Het ontbrak in het begin van de wedstrijd aan geen van beiden. Maar in de tweede helft, toen de lentezon onder was gegaan, leek op de tribunes de twijfel even toe te slaan. Wat als Anderlecht uit een spaarzame uitbraak tóch de 2-1 maakt? Want de kansen van AZ wilden er maar niet in.

Uiteindelijk kwam het dus toch goed, want AZ bleef mentaal sterk en kende in de strafschoppenreeks geen twijfel.

Knappe Europese campagne

De halve finaleplek volgt op een knappe Europese campagne, waarin AZ in de vorige ronde het Italiaanse Lazio uitgeschakelde. De prestatie geeft het seizoen van de Alkmaarders ook glans. In de Eredivisie had AZ tot enkele weken geleden nog aansluiting met de bovenste plaatsen, maar na twee nederlagen en een gelijkspel in drie wedstrijden raakte de kop van de competitie uit zicht.

Voor Anderlecht lijkt het seizoen dramatisch te eindigen. De gevallen topclub maakt sowieso al een zeer moeizaam seizoen door in de Belgische competitie, waarin het op een tiende plaats staat en afgelopen weekeinde met 5-2 verloor tegen koploper KRC Genk. De ploeg van aanvoerder Jan Vertonghen dreigt met die klassering niet alleen kwalificatie voor de kampioenspoule mis te lopen, maar ook naast de play-offs om Europees voetbal te grijpen.

AZ doet daarentegen de naam als uitdager van de traditionele top-3 eer aan. Vorig jaar nog was het Feyenoord dat de finale van de Conference League haalde - het derde Europese clubtoernooi - en dat vierde als een groot succes.

Met onder meer de transfers van Jens Odgaard (ruim vier miljoen euro, in de zomer) en Djordje Mihailovic (zes miljoen euro, in de winter) investeerde AZ dit seizoen veel geld om de selectie op niveau te brengen en dichter tegen de top aan te kruipen. Daarbij kwam de goede ontwikkeling van de jeugdopleiding, waarmee AZ al langer stevig aan de weg timmert. Dit seizoen brak onder meer aanvaller Myron van Brederode door. Hij verving tegen Anderlecht de geblesseerde Jesper Karlsson in de basis.

Op zijn beurt werd Van Brederode in de verlenging weer vervangen door Mexx Meerdink. Hij is eigenlijk nog jeugdspeler. Zijn normale team, de onder-18, speelt vrijdag de halve finale van de prestigieuze Youth League tegen Sporting Portugal. Er stond een vliegtuig klaar om hem na de wedstrijd daar naartoe te vliegen, als het allemaal haalbaar zou zijn. Want eerst mocht Meerdink feestvieren in Alkmaar. Hij schoot de winnende strafschop keihard binnen.