Alec Baldwin wordt toch niet vervolgd voor doodschieten cameravrouw

De aanklacht tegen Alec Baldwin wegens het doodschieten van cameravrouw Halyna Hutchins op de set van de film Rust is ingetrokken. Dat hebben de advocaten van de acteur donderdag laten weten, melden internationale persbureaus. Hij was, net als wapenbewaarder Hannah Gutierrez-Reed, aangeklaagd wegens dood door schuld. Of de aanklacht tegen Gutierrez-Reed ook vervalt, is nog onduidelijk. Beiden waren aangeklaagd door de familie van de overleden vrouw.

Baldwin hing een mogelijke gevangenisstraf van maximaal vijf jaar en een boete van 5.000 dollar (4.600 euro) boven het hoofd. Een andere aanklacht tegen de acteur en Gutierrez-Reed wegens nalatig gebruik van een vuurwapen werd in februari al ingetrokken. Asissistent-regisseur David Halls koos ervoor om te schikken.

„We zijn blij met de beslissing om de zaak tegen Alec Baldwin te seponeren en we moedigen een goed onderzoek aan naar de feiten en omstandigheden van dit tragische ongeval”, aldus de advocaten van Baldwin in een verklaring. Baldwin heeft zelf altijd ontkend schuldig te zijn.

De 65-jarige Baldwin schoot in oktober 2021 de 42-jarige Hutchins dood op een filmset in New Mexico. De hoofdrolspeler van de film Rust deed dat met een vuurwapen dat bedoeld was als rekwisiet, maar desondanks een kogel afschoot die Hutchins in haar borst raakte. Zij overleed in het ziekenhuis. De regisseur van de westernfilm, Joel Souza, raakte gewond, maar bleef in leven. Baldwin zei zelf vlak voor het incident te horen hebben gekregen dat het wapen ongeladen was.