Bitter einde in Europa voor Feyenoord na intens gevecht tegen AS Roma

Na een fascinerend en fysiek uitputtend gevecht met AS Roma, is Feyenoord uitgeschakeld in de kwartfinale van de Europa League. Alles zat erop en eraan, in een intens, fraai maar in fases ook vervelende wedstrijd. Na verlenging wint AS Roma met 4-1, na de 1-0 zege van Feyenoord vorige week in Rotterdam.

De strakke hoofden zijn zichtbaar bij Feyenoord, iets voor negen uur in de catacombe van Stadio Olimpico. Hier werden ze begin september nog weggeblazen door stadgenoot Lazio, in de groepsfase van de Europa League. 4-0 stond het, al na ruim zestig minuten – Feyenoord scoorde nog wel twee keer. De ploeg was nog maar net compleet, de patronen nog niet ingeslepen, niet alle spelers waren fit.

Tijd om te ademen krijgt Feyenoord nu ook nauwelijks. AS Roma opent furieus, is agressiever. Er is onnodig balverlies van Mats Wieffer op het middenveld, waarna Roma meteen weg is en aanvoerder Lorenzo Pellegrini schiet, de bal wordt geblokt door doelman Justin Bijlow.

Feyenoord vindt geen rust aan de bal, dreigt overlopen te worden. Het publiek gaat er vol achter staan, precies zoals Roma-coach José Mourinho het wilde. Bryan Cristante schiet rakelings naast na een voorzet van Nemanja Matic, omdat Feyenoord te veel ruimte weggeeft aan de rechterkant.

Uit de schulp

Met enig kunst en vliegwerk doorstaat Feyenoord die eerste storm. En kruipt dan opeens uit de schulp. Orkun Kökcü stuurt Alireza Jahanbakhsh fraai de diepte in, waarna de Iraniër de instormende Sebastian Szymanski vrij voor de goal zet, maar diens inzet komt precies op het lichaam van doelman Rui Patricio. Het is waar Feyenoord op hoopte, de ruimtes die Roma zou weggegeven in de verbeten jacht op een doelpunt.

Het is intens vechtvoetbal, met regelmatig wat Italiaans theater. Het hele pallet van Mourinho komt voorbij. Roma-spelers gaan makkelijk liggen, beslissingen worden keer op keer aangevochten. Al zet ook Feyenoorder Wieffer de noppen in de scheenbeschermers van Cristante, wat hem geel oplevert.

Onderweg verliest AS Roma oud-Feyenoorder Georginio Wijnaldum, ogenschijnlijk met een hamstringblessure – Stephan El Shaarawy komt in zijn plaats. En Mourinho raakt zijn assistent Salvatore Foti kwijt, die krijgt rood voor een incident bij de dug-out: hij deelt een tikje uit aan Feyenoord-spits Santiago Giménez als die de bal wil pakken.

In die opgefokte sfeer weet Feyenoord knap stand te houden. Het knokt zich in de wedstrijd, tegen het fysiek sterkere Roma. Het is enkele keren gevaarlijk met schoten van afstand, via Quilindschy Hartman en Kökcü. Aan de andere kant is er een enorme kans voor El Shaarawy, maar die jaagt de bal over.

Het veldspel is voor Feyenoord, het spel door de lucht voor Roma. Bijna alles gaat van achteruit omhoog bij Roma, mede door de druk die Feyenoord vroeg zet. En Roma heeft het voordeel van meer lange spelers, al winnen de twee noeste centrale verdedigers van Feyenoord – Gernot Trauner en David Hancko – gaandeweg de meeste kopduels.

Feyenoord-tenen

Feyenoord ontsnapt, direct na rust. Zomaar tikt Pellegrini een bal op de paal, als de verdediging even niet scherp is. Een kwartier later gaat het wel mis bij Feyenoord. Een ingooi van Roma diep op vijandelijke helft, een rommelige situatie, Hancko krijgt de bal niet weg. Leonardo Spinazzola pikt op, zijn schotje rolt tussen een verzameling van Feyenoord-tenen door: 1-0. Mourinho vertrekt geen spier, al zal de opluchting groot zijn.

De druk van AS Roma neemt toe, Feyenoord overleeft. Tien minuten voor tijd is daar plots een uitbraak, met Szymanski die vanaf rechts de bal perfect aflevert op het gretige voorhoofd van de kleine Braziliaan Igor Paixão, die vogelvrij binnenkopt: 1-1. De organisatie bij Roma is weg, na het uitvallen van centrale verdediger Chris Smalling.

Mourinho balt vuisten

Zes minuten scheidt Feyenoord van de halve finale, als El Shaarawy vanaf links een aanval opzet. Hij vindt Pellegrini, die Paulo Dybala inspeelt, de gekwetste Argentijnse aanvaller die in de tweede helft is ingevallen. Hij draait weg bij bewaker Trauner, en schiet vanuit de draai prachtig binnen. 2-1. Mourinho balt zijn vuisten. Een goal die Roma redt. Het wordt verlengen, want de stand over twee duels is nu 2-2.

Het is dé kans die Feyenoord nog lang zal herinneren. Giménez vindt de ruimte, krijgt de bal in kansrijke positie, maar hij volleert hard over. Waarna AS Roma-verdediger Roger Ibanez de paal raakt uit een hoekschop.

Het is een slijtageslag geworden. De ruimtes worden groter, er vallen meer gaten achterin. De honderdste minuut loopt als Feyenoord links achterin te veel ruimte laat aan invaller Tammy Abraham. Die passt strak voor, waarop El Shaarawy net voor Trauner simpel binnentikt met zijn rechtervoet.

Het blijkt de genadeklap voor Feyenoord. Dat komt er niet meer uit. In de tweede helft van de verlenging maakt Pellegrini 4-1. Gimenez krijgt nog rood voor onbesuisd doorgaan op een speler. Het is een bitter einde van een knappe Europese campagne. En de revanche tegen AS Roma, dat Feyenoord vorig jaar versloeg in de Conference League-finale, blijft zo uit.