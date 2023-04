’48 miljoen kinderen wereldwijd tussen 2019 en 2021 niet gevaccineerd, mede door desinformatie en politieke polarisatie’

Tussen 2019 en 2021 zijn wereldwijd zeker 48 miljoen kinderen niet ingeënt tegen ziektes als difterie, mazelen en polio. Daarnaast kregen nog eens 19 miljoen kinderen in dezelfde periode niet alle noodzakelijke prikken. Dat heeft Unicef in een donderdag gepubliceerd rapport bekendgemaakt. Volgens de VN-organisatie heeft het hoge aantal ongevaccineerde kinderen mede te maken met het dalend vertrouwen in het nut van vaccinaties, onder meer het gevolg van de toename van desinformatie, wantrouwen richting gezondheidsexperts en politieke polarisatie.

Unicef deed onderzoek in 55 landen. Alleen in China, India en Mexico – wel drie van de meest bevolkte landen ter wereld – bleef het vertrouwen in het belang van vaccinaties gelijk of groeide deze perceptie. In onder meer Japan, Zuid-Korea, Ghana en Senegal dacht juist een derde meer dat het vaccineren van kinderen geen nut heeft. Mensen onder de 35 jaar zien minder vaak het nut van vaccinaties dan mensen boven die leeftijd. Vaker zijn dit vrouwen dan mannen.

Kanttekening bij het onderzoek is dat in ongeveer de helft van de onderzochte landen meer dan 80 procent nog altijd vertrouwen heeft in het nut van vaccinaties voor kinderen – ondanks de afname. Toch waarschuwt Unicef voor een groeiende afname van dit vertrouwen. Catherine Russell, directeur van Unicef, zegt dat ondanks de „talloze levens” die wetenschappers hebben gered met de ontwikkeling van vaccinaties tegen het coronavirus „desinformatie over alle soorten vaccins net zo wijdverbreid rondcirculeerden als het virus zelf”. Russell is bang dat deze trend zich voortzet, ook bij routinematige vaccinaties.