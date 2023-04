Weski doet namens Taghi aangifte tegen OM vanwege vermeend plan om hem uit te schakelen

Ridouan Taghi heeft aangifte gedaan tegen het Openbaar Ministerie (OM). Dat verklaarde zijn advocaat Inez Weski woensdag in de rechtbank van Amsterdam tijdens de hervatting van het Marengo-proces, melden meerdere media. De reden voor de aangifte is het vermeende plan om hem in Dubai te ontvoeren of uit te schakelen. Het OM heeft op geen enkel moment overwogen om Taghi „te ontvoeren, uitschakelen of te vermoorden”, zo zei de officier van justitie woensdag in de rechtbank in een reactie.

Weski vindt het aannemelijk dat de staat er op uit is om haar cliënt te doden. Daarom wil ze Michael Ruperti, de oud-advocaat van Sil A. - een van drugssmokkel verdachte militair - als getuige verhoren, omwille van zijn verklaringen eerder deze maand tijdens een zitting bij de militaire kamer in de rechtbank in Arnhem. Dat gebeurde voor hij de verdediging van A. neerlegde. Volgens Ruperti zou A. in 2019 door geheime diensten zijn gevraagd of het mogelijk was om Taghi door commando’s in het geheim uit Dubai te halen of anders te ‘neutraliseren’.

Het is nog onduidelijk of de rechtbank ingaat op het verzoek van Weski om Ruperti, die woensdag aanwezig is in de rechtbank, als getuige te verhoren. Die beslissing valt vermoedelijk later op woensdag.

Het Marengo-proces verkeert momenteel in de laatste fase. De 45-jarige Taghi werd eind 2019 opgepakt in Dubai en werd vervolgens overgebracht naar Nederland. Eerder beklaagde Weski zich al meerdere keren over de manier waarop de arrestatie van haar cliënt is verlopen. Taghi zou daarbij mishandeld zijn. Volgens het Openbaar Ministerie is hij betrokken als opdrachtgever bij meerdere moorden en moordpogingen. Tegen Taghi is een levenslange gevangenisstraf geëist. De uitspraak staat op 20 oktober gepland.