‘Rasta’, de enige handlanger van Taghi die hem durft tegen te spreken

„Laten we even wat doekoe pakken, King”, bericht een man met bijnaam Mi Correo via zijn PGP-telefoon volgens de politie aan Ridouan Taghi. „Gisteren zei je nog: we spreken dezelfde taal. Geef je me eens hoop dat we wat gaan terugpakken, ga je weer bloed en faya doen.”

Mi Correo hoopt samen met Taghi geld (doekoe) te verdienen maar ziet die hoop vervliegen omdat Taghi begint over „bloed en faya”, Surinaamse straattaal voor vuur of ellende. Het bericht is verstuurd op 15 september 2015, nog geen week na de moordaanslag op een medewerker van een Spyshop in Nieuwegein. Dit is een van de zes moorden waarvoor Taghi wordt vervolgd in de strafzaak Marengo.

Wat opvalt aan het bericht is de losse toon die Mi Correo aanslaat tegen Taghi. In de vele duizenden berichten die de politie aan Taghi toeschrijft, wordt hij zelden tegengesproken. Dat heeft alles te maken met de identiteit van de man achter de PGP-bijnaam Mi Correo. Dat is volgens de politie Dennis G., een 47-jarige Surinaamse Nederlander die Taghi, volgens bronnen in het criminele milieu, kent uit het Utrechtse waar ze beiden opgroeiden.

Dennis G. is na een langlopend opsporingsonderzoek vorig weekend aangehouden in Santo Domingo, hoofdstad van de Dominicaanse Republiek. Het OM laat weten dat om zijn uitlevering naar Nederland is verzocht in verband met betrokkenheid bij grootschalige cokehandel en het corrumperen van havenmedewerkers.

Onderwereldconflict

Dennis G. is al eens aangehouden in de Dominicaanse Republiek voor coke-bezit in 2015. Verder is op basis van onderschepte berichten die zijn verstuurd via cryptocommunicatiedienst Sky ECC het vermoeden ontstaan dat hij in 2019 en 2020 betrokken is bij het voorbereiden van cocaïnetransporten. Samen met Dennis G. zijn nog twee mannen aangehouden in de Dominicaanse Republiek. Een van hen wordt gezocht in Nederland, de ander in Curaçao.

In die berichten hebben Taghi en Dennis G. het openlijk over een onderwereldconflict dat zich in het najaar van 2015 ontvouwt. Het draait om een ruzie van Taghi en diens partner ‘Rico de Chileen’ met de erven van Samir Bouyakhrichan, een Amsterdamse cocaïnesmokkelaar met bijnaam ‘Scarface’ die in de zomer van 2014 werd vermoord in Spanje.

Lees ook dit artikel: Weski doet namens Taghi aangifte tegen OM wegens vermeend plan hem uit te schakelen

Een jaar na zijn dood heeft Taghi ruzie met Samirs broer Karim en een aantal van zijn handlangers, zo legt Taghi uit aan Dennis G., alias Rasta. „Deze moeten snel gaan Rasta. Ze hebben veel geld op ons hoofd gezet”, aldus Taghi. „Dan moet je inderdaad een oorlogsverklaring gaan afgeven”, appt Dennis G. terug. „Ok, dan gewoon fucking war King. Open war.” Maar King, bericht Dennis, „jij hebt fucking koeienballen, hun [Sic] zijn snuivende malloten. Ze komen er wel achter. Denken echt dat geld hun gaat redden.”

„Ja precies King Rasta, hun denken: met geld zijn ze de man”, bericht Taghi terug. „Geld zetten op ons gaat ver.” Dennis is het met hem eens: „Fuck die kankerduivels. Hebben ons hele leven verkloot, die kanker Scarface.” Die dialoog eindigt met de belofte van Dennis dat hij Taghi met ene „Joe Militie” in contact zal brengen. „Kijk maar wat jullie voor elkaar kunnen betekenen.”

Criminele machtsstructuren

Of dat contact met Joe Militie tot stand is gekomen, is onduidelijk en blijkt in ieder geval niet uit de berichten die NRC heeft ingezien. Feit is dat Dennis G. geen rol speelt in de strafzaak Marengo tegen Taghi en zestien medeverdachten.

Dennis G. komt wel voor in het dossier tegen Taghi’s handlanger Rico de Chileen. Daarin wordt de onderwereldruzie tussen de erven Bouyakhrichan enerzijds en Taghi en Rico anderzijds tot in detail beschreven, mede op basis van de hierboven aangehaalde berichten. Volgens de politie waren Taghi en Rico voornemens enkele leden van de erven Bouyakhrichan te vermoorden, maar concreet bewijs om ze daarvoor te vervolgen, ontbreekt.

De arrestatie van Dennis G. moet worden gezien in de context van een taskforce die is opgericht na de moord in juli 2021 op Peter R. de Vries: Aanpak Criminele Machtsstructuren. Een speciaal politieteam richt zich op een groep mannen die contact hebben onderhouden met Ridouan Taghi.

De concreetse verdenking tegen Dennis G. betreft twee transporten van respectievelijk 985 en 522 kilo cocaïne die in 2015 in Colombia werden onderschept. In de blokken cocaïne is volgens justitie de naam ‘Rasta’ geperst, de bijnaam van Dennis G. die in 2015 ook door Ridouan Taghi wordt gebruikt.

Naast Dennis G. is eerder onder anderen de Surinaamse Nederlander Gregory F. gearresteerd. Hij heeft recent een straf van negen jaar geaccepteerd voor cocaïnesmokkel.

Lees ook dit artikel: Hoe 50 jaar war on drugs de generatie-Taghi voortbracht

Boris P.

Vorig jaar mei is in Montenegro een andere man aangehouden die de politie rekent tot de inner circle van Taghi. Het gaat om de Utrechtse Bosniër Boris P., die nog altijd in detentie zit, in afwachting van uitlevering aan Nederland. Boris P., alias Picasso, heeft na de arrestatie van Taghi in Dubai vermoedelijk nog opdrachten gekregen van Taghi. Hij stuurde volgens justitie berichten aan Picasso vanuit de Extra Beveiligde Inrichting in Vught. Dat deed Taghi via zijn neef en advocaat Youssef, die daarvoor inmiddels is veroordeeld.

In het dossier van Youssef Taghi valt de naam van Dennis G. niet. De vraag is wel wat de politie heeft gevonden in de Sky-berichten waaraan het OM nadrukkelijk refereert in een persbericht over zijn arrestatie. In de strafzaak rond Taghi’s neef Youssef blijkt het grootste deel van de communicatie plaats te vinden via Sky en zijn een groot aantal personen niet geïdentificeerd.

De vraag is nu of in die Sky-berichten een link kan worden gevonden met Dennis G. In dat geval is de kans reëel dat zijn strafzaak meer zal omvatten dan de smokkel van cocaïne.