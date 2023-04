Overheid schikt met kleine groep kinderen met slaapstoornis na vaccinatie Mexicaanse griep

Het kabinet gaat een financiële tegemoetkoming bieden aan een kleine groep narcolepsiepatiënten, die zijn gevaccineerd tegen de Mexicaanse griep. Dat schrijft staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid, ChristenUnie) woensdag in een brief aan de Tweede Kamer. Om hoeveel tegemoetkomingen het gaat en hoe hoog de bedragen zijn, wil de staatssecretaris uit privacyoverwegingen niet bekendmaken.

Het gaat om kinderen die binnen dertien maanden na de vaccinatie narcolepsie ontwikkelden, een chronische hersenaandoening die zich kenmerkt door plotselinge slaapaanvallen, ook overdag. De kinderen zijn daardoor grotendeels blijvend invalide geworden. Of de narcolepsie is veroorzaakt door de vaccinatie, staat nog niet vast. De wetenschappelijke discussie is nog in volle gang, maar een verband valt nog niet uit te sluiten.

Vanwege de ernst van de ziekte, de „onomkeerbaarheid” van de klachten en het feit dat de kinderen „op alle terreinen van het leven” ernstig beperkt worden, heeft kabinet Rutte-II al besloten de discussie niet af te wachten, maar te schikken. Het betreft een tegemoetkoming en geen schadevergoeding omdat er geen bewijs is voor een verband en de staat daarom geen aansprakelijkheid erkent. In andere Europese landen als Zweden en Finland hebben getroffen gezinnen ook compensatie gekregen.

600.000 gevaccineerde kinderen

In 2009 verspreidde de Mexicaanse griep zich over de wereld. Om een pandemie te voorkomen, werden zo’n vijf miljoen Nederlanders tegen het virus gevaccineerd, onder wie zo’n 600.000 kinderen van zes maanden tot en met vier jaar oud. Een jaar later werd in Europa een stijging waargenomen in het aantal kinderen met narcolepsie.

Uit de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bleek in 2018 dat het Rijk vijf miljoen euro beschikbaar heeft gesteld voor de schikkingen. Om hoeveel tegemoetkomingen het gaat, en hoe hoog de bedragen zijn, wil de staatssecretaris niet zeggen „om de privacy van deze beperkte groep betrokkenen te beschermen”. Wel schrijft hij dat de bedragen onder andere zijn vastgesteld op basis van het percentage blijvende invaliditeit, het verlies aan verdienvermogen, huishoudelijke hulp en begeleiding bij wonen.

De Nederlandse staat en de vaccinproducenten Pandemrix en Focetria zijn in 2014 formeel aansprakelijk gesteld voor het ontstaan van narcolepsie bij 23 voornamelijk minderjarige personen. De overheid kreeg toen het verwijt het verkeerde advies te hebben gegeven over het inenten van kinderen én te weinig informatie te hebben gedeeld over mogelijke bijwerkingen.