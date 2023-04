Ongerichte reclame voor online gokken wordt verboden

Vanaf 1 juli wordt ‘ongerichte’ reclame voor online kansspelen verboden op aanplakborden, op televisie en op de radio. Dat maakte het kabinet woensdag bekend. Een verbod was al in de maak onder hoge druk van de Tweede Kamer. „Met dit verbod komen de kwetsbare groepen, in het bijzonder jongeren, minder in aanraking met deze reclames en beperken we de verleiding om aan risicovolle kansspelen te beginnen”, aldus minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming, D66).

In oktober 2021 maakte het kabinet clandestiene online kansspelen legaal om ze te kunnen reguleren. Een onvoorzien gevolg was dat het aantal reclames door het plafond schoot wat de politieke angst aanwakkerde dat jongeren en andere verslavingsgevoelige groepen zich op de kansspelen zouden storten. Het kabinet zet erop in dat bij een fikse afname van het aantal gokreclames, ook het aantal gokkende Nederlanders zal dalen. Eerder verbood minister Weerwind al het gebruik van bekendheden in bepaalde soorten gokreclames, onder meer nadat een hele rits voetbalbekendheden zich liet inzetten voor voetbalgokwebsitereclames.

De verwachting luidt dat Weerwind nog niet klaar is met het inperken van de prominente aanwezigheid van gokwebsites in het dagelijks leven. Hij wil ook sponsoring van bijvoorbeeld sportclubs door dit soort bedrijven verbieden. Ook dat voorstel kwam uit de koker van de Tweede Kamer. Toch ziet de minister gokreclames niet als overbodig kwaad: „Reclame is nodig om het legale aanbod van online kansspelen kenbaar te maken, zodat mensen niet illegaal spelen.” Het helemaal uitbannen van gokreclames, staat dus niet op de politieke agenda.

