OM eist in hoger beroep 16 jaar celstraf en tbs voor doodschieten Bas van Wijk

Het Openbaar Ministerie heeft woensdag in hoger beroep 16 jaar celstraf en tbs met dwangverpleging geëist voor Samir el Y. uit Hoofddorp. El Y. wordt ervan verdacht de 24-jarige Bas van Wijk te hebben doodgeschoten in de zomer van 2020 bij recreatieplas De Nieuwe Meer in Amsterdam. De verdachte was in mei 2021 al veroordeeld tot 9 jaar gevangenisstraf en tbs, maar zowel het OM als de veroordeelde gingen daartegen in beroep.

Volgens het OM kan niet aangetoond worden dat er sprake is van moord. Naast doodslag wordt de verdachte afpersing, wapenhandel en bedreiging ten laste gelegd. El Y. zou het op de bewuste dag gemunt hebben op de nep-Rolex van een van de vrienden van Van Wijk. Hij zou hebben geprobeerd de situatie te sussen, waarna de verdachte twee keer op hem schoot en hem raakte in zijn been en zijn borst. Het horloge werd vervolgens alsnog afgepakt. Van Wijk overleed later aan zijn verwondingen.

Dat het OM in 2021 in beroep ging tegen de uitspraak had te maken met een vormfout, die ertoe zou hebben geleid dat El Y. alleen voor doodslag werd veroordeeld. Desondanks is de strafeis twee jaar lager dan in 2021, aangezien de verdachte verminderd toerekeningsvatbaar wordt geacht. De openbaar aanklager noemt het „onbegrijpelijk” dat de verdachte een vuurwapen meenam naar een recreatieplek en noemt het „niet te verkroppen” dat Van Wijk dodelijk werd geraakt terwijl hij de situatie wilde sussen. „Het intense verdriet om de zinloze dood van Bas is rauw en blijvend.”

„Ik begrijp dat jullie me haten. Toch hoop ik dat jullie me geloven dat het me enorm spijt”, zei El Y. tegen de nabestaanden volgens persbureau ANP. „Ik heb domme keuzes gemaakt die ik nooit kan terugdraaien. Ik praat het niet goed, maar ik zat toen in een hele slechte periode in mijn leven. Het enige wat ik kan doen is aan mezelf werken. Ik hoop dat jullie me op een dag kunnen vergeven en verder kunnen met jullie leven.”