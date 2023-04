In de Oude Gieterij worden de ‘Hengelo Heroes’ geëerd met een indrukwekkende voorstelling. Gewone werknemers van Stork pikten het regime van de nazi’s niet meer en kwamen in 1943 in opstand met een nu bijna vergeten staking. Zo lang geleden, denk ik. Dan staan we allemaal op om in stilte bij het noemen van de namen de slachtoffers te gedenken. Voor mij lukt het een oude man niet om op te staan. Hij huilt. Vroeger en oorlog voelen nog nooit zo als nu.

Lezers zijn de auteurs van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl