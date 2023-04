MIVD: China aast op kennis en materieel Nederlandse ruimtevaartsector voor spionage

Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen, zoals universiteiten en haar wetenschappers, zijn op grote schaal doelwit van Chinese spionage. Dat schrijft de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) in haar woensdag verschenen jaarverslag. Afgelopen jaar ontdekte en voorkwam de MIVD naar eigen zeggen meerdere Chinese pogingen om Nederlandse technologie te bemachtigen. Daarnaast zou China kennis en goederen uit de Nederlandse ruimtevaartsector proberen te bemachtigen om zijn informatiepositie te versterken.

De inlichtingendienst waarschuwt in haar jaarverslag dat Nederland een aantrekkelijk spionagedoelwit is voor China. Met name op het gebied van de halfgeleiderindustrie, kwantumtechnologie, lucht- en ruimtevaart en maritieme industrie. China zou wapenontwerpen stelen en door het sturen van Chinese studenten en professionals naar Europa onder meer Nederlandse kennis proberen te verkrijgen. De MIVD vreest voor de dreiging die uitgaat van de Chinese militaire capaciteiten. De kans dat de Nederlandse krijgsmacht in aanraking met Chinese wapens komt, zo schrijft de inlichtingendienst, wordt steeds groter - onder meer omdat China deze systemen wereldwijd exporteert.

Volgens de MIVD bouwt China met deze activiteiten snel aan een dominante positie op het gebied van militaire technologie. Uit de analyse van de MIVD blijkt verder dat Beijing het aantal satellietlanceringen de komende jaren verder zal opvoeren tot honderd per jaar. Hiermee breidt China de militaire capaciteit in de ruimte verder uit. Het zou gaan om draagraketten met intelligence, surveillance, reconnaissance- en communicatiesatellieten. „Door deze betere informatiepositie”, zo stelt MIVD-directeur Jan Swillens, „krijgt China een nadrukkelijk militair voordeel”.

De conclusies van de MIVD passen in een bestaand patroon. Eerder deze week duidde de AIVD in haar jaarverslag de Chinese dreiging vooral als economisch, technologisch en politiek aan. Het land zou via cyberhacks technologische en economische geheimen proberen te stelen. Potentiële cyberaanvallen, zo concludeerde de AIVD, zouden een bedreiging vormen voor de Nederlandse infrastructuur.

Rusland

De MIVD maakt in haar jaarverslag ook melding van spionage vanuit Moskou. Een Russisch schip zou geprobeerd hebben om de infrastructuur van windmolenparken voor de Nederlandse kust in de Noordzee in kaart te brengen. Volgens de MIVD was het doel van die activiteiten om de mogelijkheden voor toekomstige sabotage te onderzoeken. Het schip werd echter door de Nederlandse marine onderschept.

