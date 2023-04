Miguel Díaz-Canel voor de tweede keer verkozen tot president van Cuba

Het Cubaanse parlement heeft Miguel Díaz-Canel woensdag herkozen tot president. De 62-jarige ingenieur mag daarom beginnen aan zijn tweede en laatste termijn van vijf jaar als president van het eiland. Sinds 2021 is hij ook leider van de communistische partij.

Dat Díaz-Canel voor de tweede keer verkozen werd, is geen verrassing. Hij was de enige kandidaat, bovendien voorgedragen door de communistische partij, die al decennia over het eiland heerst. In totaal stemde 97 procent van het parlement voor zijn tweede benoeming.

Met het aantreden van Díaz-Canel in 2018 als leider van Cuba kwam de zestig jaar lange heerschappij van de Castro-familie ten einde. Zijn grootste uitdaging destijds was het land door de economische recessie slepen. Dat is nu niet anders: de economische problemen zijn verder aangewakkerd door de coronacrisis, hoge inflatie en Amerikaanse sancties.

