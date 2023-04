Machtspositie SNP verschrompelt door mogelijke donatiefraude

Is het een totale meltdown van de Scottish National Party (SNP), zoals de politieke tegenstanders zeggen? De grootste regeringspartij in Schotland verkeert zeker in een diepe crisis. Een paar uur voor de SNP-premier Humza Yousaf dinsdag in zijn regeringsverklaring in het parlement in Edinburgh „een frisse visie op Schotland” wilde ontvouwen, arresteerde politie de penningmeester van de SNP.

De Schotse politiek is al weken in de ban van een financieel schandaal bij de SNP. De politie deed op 5 april een inval in de woning van Nicola Sturgeon en haar man Peter Murrell. Sturgeon was in februari na acht jaar onverwacht afgetreden als premier. Murrell heeft als partijvoorzitter sinds 1999 de SNP groot gemaakt, eerst met Alex Salmond als partijleider en later met zijn vrouw als premier. De politie hield hem de dag van de inval als verdachte elf uur vast en liet hem vrij „in afwachting van het onderzoek”. Dat gebeurde dinsdag ook met penningmeester Colin Beattie.

Fraude met donatiegeld

Het schandaal spitst zich toe op fraude met donatiegeld. De partij heeft in 2017 ongeveer 760.000 euro opgehaald om in te toekomst opnieuw campagne te voeren voor Schotse onafhankelijkheid, na de nederlaag bij het referendum van 2014. Sinds de Brexit probeert de SNP een nieuw referendum af te dwingen, maar de regering in Londen weigert toestemming te geven. De verdenking bestaat nu dat het campagnegeld is besteed aan dagelijkse kosten van de SNP, nodig om ledenverlies en dalende contributies te compenseren. The Sunday Times onthulde dit weekend dat de SNP grote betalingsproblemen heeft, iets wat later door de partij werd ontkend.

Teleurgestelde SNP-kiezers stappen niet over naar de Tory’s, maar naar Labour

Voor Humza Yousaf betekent de zaak een valse start van zijn premierschap. Hij trad na een felle leiderschapsstrijd aan als eerste islamitische premier van Schotland. Humza Yousaf gold als de vooruitgeschoven post van het kamp rond Nicola Sturgeon. Zijn voornaamste tegenkandidaat, toenmalig minister van Financiën Kate Forbes die 47,9 procent van de leden achter zich kreeg, was veel kritischer over het beleid van de afgelopen jaren.

Zij heeft de strijd nog niet opgegeven. Woensdag zei Forbes dat de partij in grote problemen komt als de leider geen duidelijke maatregelen neemt. „De mensen in Schotland willen goed onderwijs, goed functionerende gezondheidszorg en een groeiende economie.” Pas als de problemen in de eigen partij worden opgelost, zei ze, kan vertrouwen worden herwonnen. Ze denkt dat anders de SNP bij de volgende verkiezing wordt afgestraft. Haar aanhangers suggereerden zelfs dat de politie-inval bewust na de leiderschapsstrijd was gepland terwijl het onderzoek al lang liep. Anders had ze gewonnen.

Tory-leider Meghan Callagher was dinsdag in het parlement het hardst over de politieke situatie met haar uitspraak over „de totale meltdown” van de SNP.

Labour 15 zetels extra

Ook de Schotse Labour-leider, Anas Sarwar, was kritisch. Hij zei dat de SNP bankroet is en de boel bedriegt. Met name voor Labour zou de crisis bij de SNP weleens een zegen kunnen zijn, zegt John Curtice, hoogleraar en een gezaghebbende analist van peilingen. De laatste weken kruipt Labour in Schotland al naar de SNP toe als grootste partij. Dat zou bij landelijke verkiezingen van groot belang kunnen zijn.

„Een zwakke SNP zou het voor Labour makkelijker kunnen maken om een meerderheid in Westminster te krijgen. Teleurgestelde SNP-kiezers stappen niet over naar de Tory’s, ze gaan vooral naar Labour.” Als je de peilingen nu extrapoleert naar zetels, zou Labour 15 Schotse zetels extra kunnen halen. Maar de verkiezingen zijn waarschijnlijk pas in het najaar van 2024.

Nicola Sturgeon was een populaire premier. Niet alleen in Schotland, maar ook in de Europese Unie omdat ze zo zich fel tegen de Brexit had verweerd. Ze trad onverwacht terug omdat ze uitgeput was, zei ze. Moe van de meedogenloze druk van de moderne politiek, met intensiteit van sociale media en de focus op personen. Ze ontkende later dat ze iets wist van een mogelijke politie-inval in haar huis. De grote vrees bij SNP’ers is nu, zo meldden Britse media, dat zij de volgende is die wordt gearresteerd en als verdachte wordt gehoord.