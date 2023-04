Inflatie, AI en inclusiviteit domineren London Book Fair

Na een aantal moeilijke jaren zit de London Book Fair weer in de lift. De belangrijkste Europese boekenbeurs na de Frankfurter Buchmesse ging in 2021 als gevolg van de coronapandemie niet door en vorig jaar kon alleen een gekrompen editie plaatsvinden. Maar op de editie die dinsdag begon, verwacht de organisatie een kleine 20.000 boekenprofessionals te verwelkomen. Daarmee is beurs nog niet terug op de sterkte van voor de pandemie, maar de weg omhoog lijkt gevonden. Uitgeverijen uit vijftig landen zijn op de beurs vertegenwoordigd.

Wie rondloopt op de London Book Fair, krijgt een goede indruk wat momenteel de meest pregnante zorgen zijn in het boekenvak. Allereerst is dat de hoge inflatie, die de kosten voor uitgevers scherp doet stijgen en boeken duurder heeft gemaakt.

Gevolg is een teruglopende boekverkoop, al typeerde Brian Murray, topman van de Amerikaanse uitgeefkolos HarperCollins, bij de opening van de beurs de teruglopende inkomsten als een logische correctie na de pandemie. Tijdens de pandemie lazen mensen namelijk veel meer dan in normale tijden (de zogeheten ‘pandemic reading renaissance’). Minder leestijd is eigenlijk een terugkeer naar het ‘oude normaal’.

Inclusiviteit en klimaat

De thema’s die verder hoog op de agenda staan, onderscheiden zich niet zo erg van de onderwerpen die ook in de rest van de wereld aandacht trekken. In workshops en seminars komen thema’s als inclusiviteit, milieu- en klimaatvriendelijker werken en de uitdagingen van kunstmatige intelligentie en andere nieuwe technologieën geregeld voorbij.

De uitdagingen van chatbots en andere vormen van artificiële intelligentie (AI) zijn nog onbestemd, maar kunnen in potentie de boekenwereld op zijn kop zetten. Dat geldt op de kortere termijn vooral voor luisterboeken. Wat als een robot een boek kan voorlezen met een stem die niet meer van een menselijke stem te onderscheiden valt? Dat zou insprekers behoorlijk wat werkgelegenheid kunnen kosten.

De markt voor audioboeken groeit de laatste jaren snel. Niet voor niets is streamingdienst Spotify dit jaar voor het eerst vertegenwoordigd met een eigen stand op de London Book Fair. Uitgevers zullen vermoedelijk de verleiding moeilijk kunnen weerstaan om kosten te besparen door AI in te zetten.

Wellicht zal AI zelfs op niet al te lange termijn in staat zijn om zélf spannende verhalen te produceren. Kunstmatige intelligentie is gebaseerd op geautomatiseerde analyse van talloze teksten die wél geschreven zijn door mensen. Waar ligt bij die manier van opereren het auteursrecht? Daarover bestaat nog veel onduidelijkheid. De London Book Fair organiseerde alvast een sessie met nuttige carrière-tips: ‘Hoe laat je je niet vervangen door een bot?’.

Netwerk-evenement

De centrale positie van de London Book Fair in het boekenvak heeft alles te maken met de deals die hier gesloten worden voor vertalingen van boeken uit de Engelstalige wereld. Aan de gesprekken over internationale rechten nemen zo’n duizend professionals deel.

De beurs is in de eerste plaats een groot netwerk-evenement. Uitgevers, agenten en scouts voor literair talent ontmoeten elkaar aan kleine tafeltjes voor afspraken van een half uur, al zijn deals vaak al in de aanloop naar de beurs voorgekookt. Voor al die ontmoetingen op de Book Fair zijn drie dagen lang vijfhonderd tafeltjes beschikbaar in het uit de Victoriaanse tijd stammende congrescentrum Olympia. Alle tafeltjes zijn permanent bezet.

Voor wie niet voortdurend van zakelijke afspraak naar afspraak hoeft te rennen, biedt de beurs een aantrekkelijk programma. Voor aspirant- schrijvers zijn er presentaties en workshops over praktische thema’s als: ‘Hoe krijg ik een boekcontract met zes cijfers?’ en ‘Hoe zorg ik ervoor dat mijn WIP [work-in-progress] opvalt?’

Een relatief nieuwe beroepsgroep zijn redacteuren die zich specialiseren in wat ‘sensitivity reading’ heet: het voorkomen van verontwaardiging en opwinding – vooral online – naar aanleiding van boeken die als seksistisch, racistisch en anderszins discriminerend of stigmatiserend worden aangemerkt.

Hannah Gómez is als spreker uitgenodigd om uit te leggen wat haar vak behelst. Ze werkt als Senior Editor of Cultural Accuracy bij een consultant in New York. ‘Culturele accuraatheid’ is de terminologie die ze verkiest boven ‘sensitivity reading’. Het gaat er niet om of lezers aanstoot kunnen nemen aan een boek of een verhaal; het gaat erom of het wel klopt wat iemand schrijft.

Doel van haar expertise is volgens Gómez niet zozeer geen aanstoot te geven, maar om ‘schade’ te voorkomen. Boeken hebben immers invloed op het denken en het gedrag van lezers in de echte wereld en kunnen zo schade berokkenen. Toch rekent ze ook ‘risico-management’ tot haar hoofdtaken. Wie als auteur onvoldoende sensitief is voor gevoeligheden, kan zichzelf immers enorme reputatieschade berokkenen. Geen wonder dat een gespecialiseerde redacteur als Gómez niet alleen door uitgevers, maar ook door schrijvers zelf wordt benaderd.