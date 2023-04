De beelden gingen de hele wereld over: het bebloede achterhoofd van Ajax-voetballer Davy Klaassen, nadat hij begin deze maand in de bekerwedstrijd tegen Feyenoord, in de Kuip, was geraakt door een voorwerp dat was geworpen vanuit het publiek. De verwonding viel achteraf gelukkig mee, de publicitaire schade voor de bedrijfstak was enorm. Het was een nieuw dieptepunt in de lange geschiedenis van misdragingen door voetbalsupporters, niet alleen bij Feyenoord, en niet alleen in Nederland.

De clubs, voetbalbond KNVB – en vele duizenden voetballiefhebbers – zijn al lange tijd gefrustreerd door de wekelijkse grensoverschrijdingen door ‘fans’ in de Nederlandse stadions: van het afsteken van vuurwerk tot het gooien van bierbekers naar spelers, of het scanderen van discriminerende leuzen. Bij PSV viel in februari een ‘supporter’ de doelman van Sevilla aan, bij FC Groningen liep een speler een klap op van nota bene een eigen ‘fan’. Tal van competitiewedstrijden werden de afgelopen maanden tijdelijk stilgelegd vanwege andere wanordelijkheden.

Het is opvallend hoe het voetbalgeweld is teruggekeerd na een periode waarin de stadions noodgedwongen leeg bleven, tijdens de coronapandemie. In de jaren voor corona leek het juist de goede kant op te gaan met de veiligheid rond de voetbalvelden. Mogelijk zijn na de pandemie nieuwe ‘fans’ opgestaan die niet eerder in beeld waren bij de clubs en de supportersverenigingen, maar het kunnen ook de nieuwste uitwassen zijn van de al vaker gesignaleerde verhuftering van de samenleving.

Het bloedige incident bij de beker-klassieker in de Kuip was voor de KNVB de laatste druppel. Binnen een etmaal verordonneerde ‘Zeist’ dat scheidsrechters voortaan een wedstrijd direct definitief staken als een speler of official vanuit het publiek wordt geraakt door een voorwerp. Als een voorwerp wordt gegooid zonder dat iemand wordt geraakt, wordt een wedstrijd stilgelegd en volgt één waarschuwing. Bij een tweede keer wordt het duel ook definitief gestaakt. Terecht stelde de voetbalbond dat het veld ‘heilig’ is, en moet blijven.

Duidelijke regels – voor spelers en scheidsrechters, maar zeker ook voor het publiek – zijn helaas noodzakelijk om de lelijke rafelranden van het betaald voetbal af te snijden. Lik-op-stukbeleid confronteert raddraaiers direct met de consequenties van hun daden. Het was de hoogste tijd eraan te herinneren dat het gooien van bier of aanstekers, of het afsteken van vuurwerk, niet normaal is en zeker niet hoort bij het ‘beleven’ van een voetbalwedstrijd. Het is triest dat het opnieuw moet komen tot strenge maatregelen tegen misdragingen van supporters, maar de KNVB en de clubs hebben te lang gewacht. Bij eerdere incidenten is te mild opgetreden, in de hoop dat het probleem vanzelf zou verdwijnen.

Kort nadat de nieuwe regel van kracht was geworden, werd het duel NAC - Willem II, een emotioneel beladen Brabantse streekderby, definitief gestaakt na een eerste waarschuwing. Dat is te prijzen. Iedereen kende de regels. Het is te hopen dat de scheidsrechters ze de komende tijd strikt handhaven, al is het duidelijk dat de goeden hier onder de kwaden lijden. Het doel is het uitbannen van wantoestanden.

Daarnaast zou het de KNVB sieren als een vergelijkbare regel wordt uitgevaardigd om het even hardnekkige probleem van haatdragende, racistische of anderszins discriminerende spreekkoren uit de stadions te krijgen.