Grijpen we de teek met een vaccin?

Kleine beestjes die grote problemen veroorzaken: teken. Ze bijten zich in je vast, zuigen bloed op en kunnen in het vervelendste geval ziektes overdragen, zoals de ziekte van Lyme. Dat kun je met wat simpele acties voorkomen, voordat je naar buiten stapt voor een wandeling door het hoge gras. Maar er wordt ook gewerkt aan een vaccin. Wie zijn deze kleine mijten, en waarom is al die ellende niet per se hun schuld?

Presentatie: Laura Wismans

Gasten: Gemma Venhuizen & Sander Voormolen

Redactie en montage: Elze van Driel

Foto: Rob Engelaar/ANP

