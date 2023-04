Fluwelen brasserie werd symbool voor de Macronie

In La Rotonde waan je je in la belle époque. De stoelen en muren van het Parijse restaurant zijn bekleed met dieprood fluweel. Het plafond is met spiegeltjes belegd, aan de wanden hangen gouden lampen en schilderijen van kunstenaars als Amadeo Modigliani. Aan kleine tafeltjes dineren goed geklede Parijzenaren en selfieschietende toeristen.

Het in 1911 geopende restaurant aan de chique Boulevard Raspail werd sinds zijn oprichting bezocht door grote namen uit de politieke en kunstwereld, zo is te lezen in de menukaart. Schilders als Picasso en Marc Chagall dineerden er; Modigliani bood zijn diensten als portretschilder aan in ruil voor een maaltijd. Ook Russische revolutionairen Lenin en Trotski en Amerikaanse schrijvers als Ernest Hemingway aten hier.

Werkafspraken

De menukaart staat vol bekende namen, maar de naam van de persoon met wie Fransen La Rotonde momenteel het meest associëren ontbreekt: president Emmanuel Macron. Enkel de blauwe en groene verfspetters op de rode luifel zijn herinneren eraan dat het restaurant wordt geassocieerd met de Franse president – daarover zo meer.

Lees ook: Sjiek eten, de Fransen weten hoe dat moet

Macron komt al jaren in La Rotonde. Als medewerker van president François Hollande gebruikte hij in 2010 het restaurant geregeld voor werkafspraken. Nadat Macron in april 2017 aan kop eindigde bij de eerste ronde van de presidentsverkiezingen, vierde hij hier zijn voorlopige overwinning. Toen restaurants na de maandenlange sluiting door de coronapandemie weer openden in juni 2021, gingen Macron en zijn vrouw Brigitte er dezelfde avond nog langs. Ook regeringsleiders, onder wie de Nederlandse premier Mark Rutte, nam Macron mee naar La Rotonde. Op de eerste etage is een zaal met dikke, fluwelen gordijnen af te sluiten om de president en zijn gasten privacy te bieden.

De Franse president lijkt met zijn bezoeken aan La Rotonde te willen uitstralen dat hij deel uitmaakt van de hoogste politieke en artistieke kringen in de Franse hoofdstad, zonder té elitair over te komen. Het restaurant is charmant en niet goedkoop – een glas bruiswater kost er 6 euro – maar de sfeer is toegankelijk, het heeft geen Michelinsterren en er zijn relatief betaalbare voordeelmenu’s (48 euro).

Macron lijkt zich bewust van de val waarin zijn voorganger Nicolas Sarkozy trapte na zijn winst bij de presidentsverkiezingen in 2007. ‘Sarko’ organiseerde toen een uitgebreid diner in het peperdure restaurant Fouquet’s aan de Champs-Élysées. Het kwam hem op een storm van kritiek te staan – het etentje werd gezien als het startschot van een ‘bling-bling-regeertermijn’.

Lees ook: Na weken van pensioenprotest komen molotovcocktail en traangasgranaat er steeds vaker aan te pas

Toch wordt Macron net als Sarkozy door veel Fransen beschouwd als een ‘president van de rijken’ die maar weinig oog heeft voor de sores van minder gefortuneerde landgenoten. En La Rotonde – dat minder chique is dan Fouquet’s maar nog steeds een niveau van luxe heeft dat voor de meeste Fransen onbereikbaar is – is uitgegroeid tot een symbool.

Tastbaar symbool

Een zeer tastbaar symbool waartegen tegenstanders zich graag verzetten. Het restaurant werd begin 2020 tijdens de Gele Hesjesprotesten in brand gestoken door een demonstrant en ook dit jaar was het weer raak. Op 6 april, tijdens een protestdag tegen Macrons gehate pensioenhervorming, vatte een luifel van La Rotonde opnieuw vlam. En het restaurant, beschermd door tientallen zwaarbewapende oproeragenten, werd belaagd met wijnflessen en verf.

Het door vuur beschadigde stuk luifel is twee weken later vervangen. De oproerpolitie is niet meer te zien. Maar de lampen in twee van de letters van La Rotonde op de gevel doen het niet meer, en her en der zijn dus die spetters blauwe en groene verf te zien. Ze zullen Macron bij zijn volgende bezoek herinneren aan de weerstand die hij heeft opgeroepen.