In Rusland opgepakte journalist van The Wall Street Journal blijft vastzitten

Evan Gershkovich, de Amerikaanse correspondent van The Wall Street Journal die eind maart in de Russische stad Jekaterinenburg is opgepakt op verdenking van spionage, is dinsdag voor een rechtbank in Moskou verschenen, waar hij verzocht om opheffing van zijn voorarrest.

Zijn advocaten vroegen de rechtbank om Gershkovich zijn proces vrijheid te laten afwachten, na betaling van een borgsom van 50 miljoen roebel (zo’n 560.000 euro), of hem onder huisarrest te plaatsen. De rechter heeft beide suggesties verworpen, waardoor Gershkovich tot ten minste 29 mei in de Moskouse Lefortovo-gevangenis moet blijven, vertelde zijn advocaat Tatjana Nozjkina na afloop aan persbureau Reuters. „Hij is in een strijdbare stemming”, zei Nozjkina over haar cliënt. „Hij is klaar om zich te verdedigen en zijn onschuld aan te tonen.”

Het was voor het eerst dat de journalist in het openbaar verscheen sinds zijn arrestatie door de Russische veiligheidsdienst FSB. Gershkovich stond in een kooi van glas en metaal in de rechtszaal en knikte volgens persbureau AP naar de Russische journalist Vasili Polonski, die hem toeriep dat hij moest volhouden en dat „iedereen hem groette”.

Lees ook Het boek dat de gedetineerde journalist Evan Gershkovich leest, fileert het Russische systeem

De FSB beschuldigt Gershkovich ervan dat hij geheime informatie over een Russische wapenfabriek probeerde te bemachtigen. De 31-jarige Gershkovich kan tot twintig jaar gevangenisstraf krijgen als hij daarvoor wordt veroordeeld. Gershkovich, zijn werkgever en de Amerikaanse regering ontkennen alle beschuldigingen. Het is de eerste keer sinds de Koude Oorlog dat een Amerikaanse journalist in Rusland is opgepakt op verdenking van spionage.

De Amerikaanse ambassadeur in Moskou, Lynne Tracy, was dinsdag ook aanwezig in de rechtbank. Maandag had ze Gershkovich na veel aandringen voor het eerst in twee weken in de gevangenis mogen bezoeken, berichtte ze op Twitter. Ze riep opnieuw op tot zijn onmiddellijke vrijlating. (NRC)