En de straat met de meeste miljoenenwoningen bevindt zich in… Amsterdam

De Keizersgracht in Amsterdam is Nederlands kampioen miljoenenwoningen. Aan de gracht in het stadscentrum staan maar liefst 578 woningen die vorig jaar meer dan 1 miljoen euro waard waren. Dat blijkt uit onderzoek van technologiebedrijf Calcasa, dat gespecialiseerd is in waardering van onroerend goed.

Ook de rest van de topvijf van straten met miljoenenwoningen wordt volledig bezet door Amsterdam. Na de Keizersgracht volgen de Prinsengracht (495 woningen), de Valeriusstraat (360), de Herengracht (312) en de Johannes Verhulststraat (254).

Ze zijn allemaal gelegen in de grachtengordel dan wel het deftige Amsterdam-Zuid. In totaal telt de hoofdstad meer dan twintigduizend miljoenenwoningen.

Calcasa berekent jaarlijks het aantal miljoenenwoningen in Nederland. Ondanks de dalende woningprijzen nam het aantal miljoenenwoningen in 2022 opnieuw toe, voor het negende jaar op rij.

In totaal staan er in Nederland nu 195.000 miljoenenpanden, een stijging van 13 procent ten opzichte van 2021.

Naast Amsterdam staan de meeste miljoenenwoningen in Utrecht, Den Haag en omstreken, het Gooi en de agglomeratie Haarlem (onder andere Bloemendaal en Aerdenhout).

Wassenaar

De straat met de dúúrste woningen bevindt zich overigens niet in Amsterdam: aan de lommerrijke Konijnenlaan in Wassenaar kost een huis gemiddeld 3,3 miljoen euro. Ook is Amsterdam geen koploper als het gaat om het aandeel kapitale panden: in Aerdenhout is 77 procent van de koopwoningen een miljoenenpand.

Wie waar voor zijn geld wil, moet verhuizen naar Noord-Drenthe. Daar krijg je de meeste vierkante meter per miljoen euro: maar liefst 240. In Amsterdam is dat 125 vierkante meter.

Landelijk daalde de verkoop van miljoenenwoningen in 2022 met een kwart. Als die trend doorzet, zou het aantal kapitale panden dit jaar voor het eerst in een decennium kunnen afnemen.