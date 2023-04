Dronken en sensueel Japan op foto’s van Ian Buruma

Portret van de acteur

Kobayashi Kaoru is nu bekend als filmster en als de hoofdrolspeler in de netflix-serie Midnight Diner . Ik maakte in 1979 dit portret van hem toen ik een klein rolletje speelde in een stuk van Kara Juro , regisseur, toneelschrijver en romancier. Kobayashi was een de sterren in de groep. We traden op in een rode tent, waarmee we door Japan trokken. Voor zo ver ik me kan herinneren kwam Kobayashi het toneel op met een placenta in een plastic zak op zijn rug (het verhaal ging over baby’s die waren verwisseld). De stukken van Kara zijn komisch, absurdistisch, gestileerd, en intiem. Net als andere avant-garde toneelgroepen in de jaren 60 en 70, zocht Kara naar een Japans alternatief voor naturalistisch Westers theater, zonder terug te vallen op de versteende tradities van Japanse theatervormen No of Kabuki. Mij was gevraagd om voor een Japanse krant foto’s te maken van de groep op tournee. Ik wil niet beweren dat het altijd gemakkelijk was om als buitenlandse mascotte met een bekend Japans theatergezelschap op reis te gaan, maar het was wel een zonderlinge eer. Mijn rol op het toneel was Iwan de Rus, bijgenaamd de ‘Midnight Cowboy’. Vraag me nu niet waarom. In Osaka kreeg ik veel applaus. In Tokio vergat ik even mijn tekst, een ervaring die me nu nog als ik er aan terugdenk de rillingen op het lijf jaagt.