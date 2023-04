De Soedanese Radio Dabanga: 'Ik ben blij dat wij hier zijn, in Soedan hadden we niks kunnen doen'

Het contrast kan bijna niet groter tussen het spiksplinternieuwe, kalme kantoor uitkijkend op het Amsterdamse IJ en de plek waar de journalisten die er werken dagelijks contact mee hebben. Radio Dabanga is het enige onafhankelijke radiostation van Soedan, waar sinds zaterdag een gewapend conflict plaatsvindt tussen twee generaals – en gehuisvest in Amsterdam. NRC bracht vier jaar geleden ook een bezoek aan de redactie, toen nog in de Weesperflat, iets verderop in de stad. Dat was net nadat het leger president Omar al-Bashir had afgezet. De redactie kreeg toen de hele dag opgewonden telefoontjes. Nu is de sfeer compleet anders.

Vijf mannen en drie vrouwen, verspreid over drie blokken met witte bureaus, zitten geconcentreerd achter hun computers. Ze krijgen een stuk minder belletjes dan vier jaar geleden. „Mensen met een telefoonbundel, zullen die in een oorlogssituatie niet verspillen aan de radio”, vertelt programmamanager Ibrahim Hamouda Jadelkarim (62). Hij draagt een bodywarmer met daaronder een blouse. Achter hem hangt een groot whiteboard met in het Arabisch de planning in groene en rode markers. „De communicatie verloopt vooral via sociale media. We krijgen nu spraakberichten op ons WhatsApp-nummer.”

Ibrahim Hamouda Jadelkarim (62), programmamanager Radio Dabanga. Privécollectie

Vlak voor de eerste coronalockdown betrokken ze dit kantoor in de Zeeheldenbuurt. Het radiostation bestaat al sinds 2008. Kamal Elsadig staat als hoofdredacteur aan het roer, maar zit vanwege een slechte gezondheid thuis. Jadelkarim, die sinds 1997 in Nederland woont, neemt de honneurs waar.

Hoe kwam je ter ore dat er gevechten waren uitgebroken?

„Ik was thuis in Den Haag en werd wakker met WhatsApp-berichten van vrienden die beschietingen zagen. Ik had niet verwacht dat dit zou gebeuren, iedereen dacht dat het leger een beetje verstand zou hebben. Oorlog vecht je niet uit in een stad met acht miljoen inwoners. De aanvallen begonnen heel vroeg in de ochtend op zaterdag, dan is er geen radio-uitzending. Op zondag ben ik eigenlijk vrij, maar ben ik toch naar de redactie gegaan. We hebben direct alle programma’s omgegooid. Normaal gesproken behandelen we verschillende thema’s in de uitzendingen: jongeren, vrouwen, nieuws uit de regio’s, de democratische transitie. Nu gaat alles over het conflict. Een arts vertelt over het aantal gewonden en doden, een militair geeft advies over hoe je je het beste schuilhoudt in een oorlogsgebied en een psycholoog spreekt over die impact die een gewapend conflict heeft op de mentale gezondheid.”

Op jullie website staat „onafhankelijk nieuws uit het hart van Soedan”, maar de redactie is in Amsterdam. Hoe zit dat?

„We hebben een vast netwerk van burgers dat ons helpt in Soedan. Hier in de studio komen af en toe gasten, zoals politici of artiesten. Maar we hebben ook verslaggevers in het land: in Khartoem, Darfur, Blue Nile en het oosten. Nu zit iedereen natuurlijk binnen, ze kunnen de straat niet op. Alleen de verslaggevers in de regio’s hebben wat meer bewegingsvrijheid. In Khartoem tref je sporadisch een open supermarkt, dat geldt ook voor medische voorzieningen. Één van de journalisten heeft gisteren de halve dag gezocht naar schoon drinkwater.”

Dat het conflict ook voor de journalisten in Nederland zwaar is, blijkt als een van de andere radio-medewerkers op de gang met tranen in haar ogen vertelt dat ze net te horen heeft gekregen dat een goede vriendin is neergeschoten. Ze weet niet hoe zij eraan toe is. Haar familie komt uit het rurale Darfur en is op de vlucht voor de aanvallen. „Het huis is verlaten”, zegt ze. „Ik weet niet waar ze nu zijn. Ze zijn niet veilig.”

Jadelkarim maakt lange dagen, maar belt ’s avonds als hij thuis is met zijn familie. „Als ik met hen spreek, vergeet ik mijn eigen situatie. Zij hebben het erger dan ik.”

Hoe is deze situatie voor jou als Soedanees in het buitenland?

„Mijn moeder, broers en zussen zitten in Khartoem. Er viel een granaat in hun tuin. Ze wonen dicht bij de gevechten. Op de redactie delen we onze verhalen met elkaar. Radio Dabanga is gesticht om te berichten over de mensenrechtenschendingen tijdens het conflict in Darfur. Wij hebben ervaring om met zulke situaties om te gaan. Soedan is nooit stabiel. We hebben dertig jaar lang een dictator gehad. En ook nu is er geen perspectief op democratie. We zitten klem. Ik ben blij dat wij hier zijn, daar hadden we niks kunnen doen. Als de situatie het toelaat gaan we verder in Soedan.”

