Mondiaal is jihadisme nog altijd het grootste gevaar voor Nederland. Maar in eigen land is een nieuwe vorm van radicalisme de belangrijkste dreiging: het „anti-institutioneel extremisme” dat in de coronatijd vleugels heeft gekregen. De kogel komt eerder uit die hoek dan van links, aldus de AIVD in zijn laatste jaarverslag.

De „linkse actie-scene” mag wat groeien – vooral door de aanwas met vrouwen, die niet primair uit zijn op harde klassenstrijd doch liever de masculiene maatschappelijke orde aan de kaak willen stellen – maar op een tiental „insurrectionele anarchisten” na is het activisme in deze kring in de regel niet gewelddadig. De rechts-extremistische wereld, waarin geweld wordt gepredikt als „rassenstrijd” tegen „de omvolking”, is inmiddels relevanter. Maar ook deze groep antisemieten is overzichtelijk. Met een paar gerichte arrestaties is de angel er snel uit.

Het echte gevaar schuilt volgens de AIVD onder „anti-institutionele extremisten” die zich tegen welk overheidsbeleid dan ook keren. Deze activisten zijn samengeklonterd tot een ongearticuleerd soort anarchisme dat geen andere agenda heeft dan zagen aan de stoelpoten van het bestel omdat de overheid ons „tot slaaf” wil maken. De dienst schat dat meer dan honderdduizend Nederlanders geloven in zo’n institutioneel complot.

Hun belangrijkste wapen is om alles om te draaien. Anti-institutionele extremisten zijn er niet op uit een eigen waarheid te scheppen, zoals de communistische partij vroeger deed door in De Waarheid het heil van de Sovjetstaat te propageren. Nee, het gaat hen er om de waarheid als maatschappelijk idee te ondermijnen. Als niets waar is, is alles mogelijk. Dan sterft de politieke ideeënstrijd en ligt er terrein braak om macht te grijpen.

Net als in het interbellum is de verdediging van de democratische rechtsorde nu broos

Dit concept is ontwikkeld in het Kremlin, omdat het aansloot bij de paranoïde politieke cultuur die Rusland eigen is. Donald Trump nam het over en ontketende er in de VS een halve burgeroorlog mee. Forum voor Democratie is hier de grootste exploitant van het ‘alles-is-gelogen-maar-de-leider-heeft-alles-in-de-gaten’. Zo ontkent partijleider Thierry Baudet de maanlanding en meende FVD-tovarisjtsj Ralf Dekker onlangs dat er in Oekraïne „per saldo geen hele grote dingen gebeuren”.

Geweld staat nog niet op de dagorder. Maar anti-institutionele extremisten leveren wel het ‘frame’ dat er tegen de vijandige elite (burger)oorlog mag worden gevoerd. Die „bewuste ambiguïteit” kan wel degelijk tot bloedvergieten aansporen, denkt de AIVD.

De kwalificatie ‘anti-institutioneel extremisme’ is daarom adequater dan het neerbuigende wappie. De term overstijgt de ouderwetse scheidslijn tussen links en rechts en accentueert het revolutionaire karakter van deze eclectische beweging.

Door die mix is de beweging een serieuze uitdaging voor de pluriforme parlementaire democratie die Nederland nu nog is. Serieus? Ja! Als onze instituties stabiel zouden zijn, dan waren de risico’s overzichtelijk. Maar de instellingen zijn dat niet.

De politieke hoofdstromen, die de democratische rechtsorde sinds de Tweede Wereldoorlog hebben gedragen, hebben afgelopen decennia hun soortelijk gewicht verloren omdat ze zich (politiek) links én rechts en (sociaal-economisch) van bovenaf én onderop hebben laten kaalvreten. Het integrerend vermogen van de constituerende partijen om compromissen te sluiten, is diepgaand aangetast. Het kabinet symboliseert de crisis. Maar twaalf jaar Rutte is niet de enige oorzaak. Het onvermogen van Rutte IV is eerder een symptoom van dit verval.

Tijd dus voor een hedendaags Eenheid door Democratie of Comité van Waakzaamheid tegen de opmars van het anti-institutionele extremisme? De gelijknamige initiatieven in het interbellum sneefden op interne politieke conflicten. Maar de analogie op zich is zo gek nog niet. Net als toen is de verdediging van de democratische rechtsorde broos, te broos.

Hubert Smeets is journalist en historicus. Hij schrijft om de week op deze plaats een column.