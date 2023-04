Cardioloog vertrekt bij Erasmus MC na bijverdiensten in medische industrie

Bij het Rotterdamse ziekenhuis Erasmus MC is een cardioloog vertrokken nadat hij zonder overleg had bijgeklust in de farmaceutische industrie. De arts is „in goed overleg” weggegaan, meldt het ziekenhuis woensdag. Het Erasmus MC had een onderzoek naar de cardioloog ingesteld nadat Nieuwsuur had onthuld dat hij nevenwerkzaamheden verrichte in de medische industrie en daar niet transparant over was.

Voor onder meer advieswerk voor het Duitse Biotronik, producent van medische hulpmiddelen voor onder meer het Erasmus MC, kreeg de arts volgens Nieuwsuur bijna 70.000 euro op zijn rekening gestort. De bedragen werden uitbetaald via zijn eigen adviesbureau, waardoor ze niet goed vindbaar waren in het Transparantieregister Zorg. De cardioloog had de betalingen moeten melden, maar was daar niet consequent in. Uit het onderzoek dat het ziekenhuis instelde, is niet gebleken dat de nevenwerkzaamheden zorgden voor bevoordeling of benadeling van het Erasmus MC.

De cardioloog was tevens betrokken bij een coöperatie in de cardiologie. Het ziekenhuis heeft andere medewerkers die daar lid van zijn gevraagd hun lidmaatschap op te zeggen. Vorige week nog concludeerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) dat ziekenhuizen te weinig zicht hebben op bijverdiensten van medewerkers. Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid, D66) komt eind dit jaar met strengere regels.