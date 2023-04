Brussel komt Oost-Europa tegemoet: maatregelen tegen Oekraïense graanimport

De Europese Commissie neemt maatregelen om te voorkomen dat goedkoop graan uit Oekraïne Europese grenslanden overspoelt. De crisisactie volgt nadat deze week onder meer Polen en Hongarije de invoer van Oekraïens graan blokkeerden – in strijd met Europese afspraken. Waar Brussel de landen eerst nog terechtwees, komt het de groep nu alsnog tegemoet en trekt daarnaast 100 miljoen euro uit om boeren in de landen te ondersteunen.

Brussel stond onder grote druk om met een oplossing te komen voor groeiende onvrede in de buurlanden van Oekraïne. Die zijn ontstemd over de grote hoeveelheid graanproducten die zich binnen hun grenzen opstapelt. De instroom is deels het gevolg van het besluit van de Europese Commissie vorig jaar om uit solidariteit importtarieven voor Oekraïense producten tijdelijk op te schorten. De bedoeling was daarbij dat grenslanden als doorvoerland zouden fungeren, waardoor het graan niet met dat van Europese boeren zou concurreren.

In de praktijk kwam in de landen alsnog veel graan op de markt, erkent ook voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen. In een brief aan de regeringsleiders van Bulgarije, Slowakije, Roemenië, Hongarije en Polen benadrukte zij woensdag de noodzaak „onbedoelde gevolgen” van het EU-beleid weg te nemen. Daartoe kondigt zij een nieuw steunpakket van 100 miljoen euro aan, bovenop de ruim 55 miljoen euro die de Commissie eerder al uittrok om gedupeerde boeren in Oost-Europa te compenseren.

Verzegelde containers

Ook komt de Commissie met zogeheten ‘preventieve maatregelen’ die moeten voorkomen dat Oekraïense tarwe, maïs, zonnebloempitten en koolzaad op de lokale markt belanden. Volgens EU-ambtenaren gaat het daarbij niet om importheffingen of –verboden, maar gaat Brussel helpen te garanderen dat de producten naar elders in de EU of buiten Europa worden vervoerd. Bijvoorbeeld door containers te verzegelen, of een bewijs van een klant buiten de grenslanden te vragen. De maatregelen gelden in principe tot en met juni.

Lees ook Solidariteit van Oost-Europese boeren met Oekraïne neemt af

Polen en Oekraïne bereikten dinsdagavond al een bilateraal akkoord over het opheffen van de graanblokkade, eveneens met afspraken over doorvoer. De EU-noodmaatregelen moeten dat verder aanvullen en voorkomen dat EU-landen eigenhandig handelsbeperkingen instellen. Tegelijk gaat Brussel bekijken of er meer structureel maatregelen nodig zijn om Europese boeren beter te beschermen, in het uiterste geval toch weer met heffingen. Zo’n onderzoek kan maanden duren.

Of de woensdag aangekondigde maatregelen alle onrust wegnemen is afwachten. Het protest van boeren in Oost-Europa was de afgelopen weken hevig en zette de solidariteit met Oekraïne onder druk. Onzeker is vooral of het effect van de nieuwe maatregelen snel zichtbaar wordt. In pakhuizen in onder meer Polen en Hongarije ligt nog altijd veel graan dat naar elders moet worden vervoerd, terwijl de marktvraag momenteel gering is.