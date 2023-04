Bij Just Eat Takeaway gaat het geld nu naar aandeelhouders, niet naar overnames

Wat te doen met 150 miljoen? Tot ongeveer een jaar geleden kende Just Eat Takeaway.com (JET) op deze vraag maar één antwoord. Alles bij de maaltijdbezorger stond in het teken van groei. Het beschikbare kapitaal ging naar overnames of marketing om bestellingen aan te jagen. Want in een sector als de maaltijdbezorging telde maar één ding: de grootste zijn.

Nu kapitaal schaarser wordt en beleggers kritischer zijn over bedrijven waar groei de enige prioriteit is, heeft JET voor zijn geld een andere bestemming gevonden. Het moederbedrijf van de Nederlandse werkmaatschappij Thuisbezorgd.nl gaat voor 150 miljoen euro eigen aandelen inkopen, zo maakte het in Amsterdam genoteerde bedrijf woensdag bekend. Dat kan volgens topman Jitse Groen omdat zijn bedrijf een sterke balans heeft en door bezuinigingen geld overblijft.

JET (5,6 miljard euro omzet, 15.900 werknemers) zal tot eind dit jaar steeds plukjes aandelen opkopen. Tegen de huidige koers kan het op die manier 4,2 procent van alle aandelen uit de markt halen. Voor de aandeelhouders die overblijven betekent het dat ze een volgende winstuitkering onder een kleiner clubje kunnen verdelen. Is de winst dan even hoog als nu, dan is de uitkering per aandeel groter.

Op inkoop van aandelen is dikwijls kritiek. Tegenstanders noemen het een kortetermijnoplossing, tekenend voor een gebrek aan inspiratie of durf. Bestuurders zouden het geld ook kunnen investeren in groeiplannen of overnames die op de lange termijn een hoger rendement opleveren.

Winst maken

Inkoop van aandelen komt vooral voor bij bedrijven in een ‘volwassen’ sector met beperkte groeimogelijkheden. Bij jonge, snelgroeiende bedrijven als Just Eat Takeway zijn opkoopprogramma’s een zeldzaamheid.

Voor beleggers was de aankondiging woensdag reden om te vragen wat dit zegt over de bezorgsector. Bijna tien jaar lang was de groeidrift onstilbaar: het was eten of gegeten worden. Op de bezorgmarkt zou in de toekomst slechts plek zijn voor een handjevol „hele grote sites”, zei Groen drie jaar geleden in NRC. Zijn bedrijf behoort tot die top: in dik een kwarteeuw groeide JET uit van een zolderkamerproject tot de op een na grootste maaltijdbezorger van de wereld.

In het laatste jaar is veel veranderd. Aandeelhouders zijn kritischer, waardoor de eerdere snelle groeiers in korte tijd veel waarde verloren. Bedrijven konden wel blijven schermen met mooie toekomstplannen, maar moesten nu ook maar eens laten zien dat ze winst konden maken, vonden investeerders. Bij Just Eat takeaway kwam daar de frustratie over miljardenaankoop Grubhub in de VS overheen. Het aandeel JET staat nu ruim 80 procent lager dan op de piek medio 2020.

Groen besloot daarom stevig bij te sturen: JET ging werken aan zijn winstgevendheid, beloofde hij vorig jaar. Het deed Grubhub in de verkoop, al is nog altijd geen koper gevonden. Ook verkocht JET zijn belang van 33 procent in de Braziliaanse bezorger iFood, stopte het in Roemenië en reorganiseerde fors in Frankrijk. Door die ingrepen kon het bedrijf in de tweede helft van vorig jaar weer winst presenteren.

Overnames

Is het indikken van de markt voor maaltijdbezorging daarmee voorlopig voorbij, wilden beleggers woensdag weten. Groen antwoordde dat ook hij inderdaad een tijdelijke wapenstilstand zag. „Er gebeurt nu niet veel op het gebied van fusies en overnames in de techsector, en dus ook niet in de maaltijdbezorging. In onze sector is iedereen nu heel druk met winstgevendheid.”

Zelf kondigde Groen woensdag aan de winstverwachting voor 2023 nog eens te verhogen.

Toch benadrukte de JET-topman dat hij nog steeds openstaat voor overnames. Kansen daarvoor zullen zich ook aandienen, verwacht hij. Het is volgens Groen wachten tot ook concurrenten „desinvesteringen” doen – en minder succesvolle onderdelen afstoten. Of JET dan interesse heeft, verschilt sterk per land, aldus de ondernemer. „Wij zijn in veel van onze markten al erg groot. Dus je loopt al snel tegen problemen met mededinging aan.”