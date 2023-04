Zeker 21 doden bij brand in ziekenhuis Beijing

Een brand in een ziekenhuis in het centrum van Beijing heeft dinsdag aan zeker 21 mensen het leven gekost. Dat melden Chinese staatsmedia. Tientallen patiënten en ziekenhuismedewerkers moesten geëvacueerd worden.

Brandweerlieden konden de brand, die ontstond in de oostelijke vleugel van het ziekenhuis in de Chinese hoofdstad, blussen nadat ten minste 71 patiënten waren gered. De oorzaak van de brand wordt onderzocht. Op beelden op sociale media is te zien hoe mensen onder meer via aan elkaar geknoopt beddengoed uit ramen ontsnappen.

Een groot deel van het ziekenhuis zit volgens persbureau AP momenteel nog zonder elektriciteit, terwijl het deel waar de brand woedde volledig onbruikbaar zou zijn. Het dodental van de brand kan nog stijgen, daar autoriteiten nog geen officiële bevestiging van het aantal slachtoffers hebben gegeven.

Persbureau Reuters citeert een ooggetuige die zag hoe mensen in het ziekenhuis boven op de airconditioning buiten hun raam klommen op aan de vlammen te ontsnappen. „Sommigen sprongen er zelfs vanaf”, aldus de getuige. Branden in ziekenhuizen in China zouden niet vaak voorkomen. De laatste grote dodelijke brand in Beijing was in 2017, toen negentien mensen omkwamen bij een woningbrand.