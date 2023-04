Wat je moet weten om het conflict in Soedan te begrijpen

Soedan werd dit weekend opgeschrikt door zware gevechten. Het regeringsleger staat lijnrecht tegenover een machtige militie-eenheid. Correspondent Koert Lindijer vertelt dat de bevolking van Soedan - zoals zo vaak - buitenspel staat, terwijl de kogels over hun hoofden heen vliegen. Maar het conflict in Soedan heeft ook internationaal grote gevolgen.

Lees ook dit stuk van Koert Lindijer: Dit moet je weten om het conflict in Soedan te begrijpen, waar een burgeroorlog dreigt.

