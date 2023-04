Tunesische autoriteiten arresteren vooraanstaande oppositieleider Ghannouchi

De Tunesische politie heeft maandag oppositieleider Rached Ghannouchi gearresteerd. Dat maakte zijn partij bekend. Daarnaast vielen de autoriteiten het hoofdkwartier van zijn Ennahda-partij binnen. Ghannouchi’s aanhouding past in een reeks arrestaties van oppositieleden de afgelopen tijd in Tunesië. Hij geldt als een van de belangrijkste tegenstanders van president Kais Saied. Ennahda veroordeelt in een tweet „deze gevaarlijke ontwikkeling” en roept op tot zijn onmiddellijke vrijlating.

Autoriteiten vielen maandagavond het huis van de 81-jarige Ghannouchi binnen tijdens de iftar, het breken van het vasten tijdens de Ramadan. Na een huiszoeking werd hij, zo stellen partijfunctionarissen, naar een „onbekende bestemming” meegenomen. Enkele uren later werd het partijbureau van Ennahda doorzocht. Een hoge politiefunctionaris verklaarde aan persbureau Reuters dat Ghannouchi was aangehouden voor ondervraging en dat de inval onderdeel is van een onderzoek naar „opruiende verklaringen”. Zijn arrestatie volgt op zijn verklaringen in de media afgelopen weekend. Daarin stelt Ghannouchi dat een „burgeroorlog” dreigt indien de politieke islam, waarvan zijn partij de grootste vertolker is, zou worden geëlimineerd.

De arrestatie van Ghannouchi, een prominente criticus van de zittende politieke klasse, leek slechts een kwestie van tijd. Tunesië verkeert in een diepe economische en politieke crisis. Saied, in 2019 verkozen in een context van grote maatschappelijke woede jegens het politieke gezag in het land, trok de afgelopen maanden steeds meer macht naar zich toe. Daarbij schuwt hij het monddood maken van kritische politieke stemmen niet en neemt hij steeds hardere maatregelen tegen de oppositie en kritische media. In 2021 ontsloeg hij de regering en schorste het parlement voordat hij per decreet ging regeren en uiteindelijk de controle over de rechterlijke macht overnam.

