‘The Kingdom Exodus’: waardig slotakkoord voor legendarische cultserie van Lars von Trier

Televisieruis is de echo van de oerschreeuw van pijn waarmee dit universum ooit ontstond. Je kan over deze bewering van Von Trier iets denken. Je kan er ook gewoon om gniffelen, zoals om alles in deze nostalgische pastiche op zijn roemruchte jarennegentigserie The Kingdom.

Zodra Karen (Jørgensen) door de draaideur de vertrouwde betonjungle van het Rijksziekenhuis binnenslaapwandelt, zijn we terug. De kleur is weer vies oranje, ditmaal niet door Dogme-achtige onderbelichting, maar door een digitaal filtertje. De visuele stijl is iets minder schoudercamera, gezwiep en gezoom dan toen.

The Kingdom Exodus is zelfreferentieel: een portier klaagt al direct over ‘die idioot Lars von Trier’ die het ziekenhuis een slechte naam bezorgde. Vertrouwde personages keren terug in nieuwe gedaantes: de spiritistische oma Drusse is nu Karen, Nicolas Bro assisteert haar als corpulente zaalwacht Balder, de humeurige Zweed Dr. Helmer maakt plaats voor een al even bespottelijke zoon Helmer Jr. (Persbrandt). Willem Dafoe is als demonische groothertog een welkome nieuwkomer. Zijn meester zagen we vaker.

Von Trier schreef een derde seizoen om zichzelf op te beuren. Er zijn veel grappen over woke, #MeToo en Zweden: een soort drie-eenheid. De pompeuze Denenhater Helmer met zijn kantoor vol fout gemonteerd IKEA is een doelwit van Deense chicanes en vileine #MeToo-beschuldingen die hij in het urinoir bij de ‘Zweedse advocaat’ (Skarsgård) afkoopt. De directeur is kinds, de staf geschift, de kelder het domein van hackers, opiumschuivers en AZ-sessies: Anonieme Zweden. Nog dieper gaapt een onderwereld.

Lees ook een interview met de makers van ‘The Kingdom Exodus’: Lars von Trier: ‘Ik lach soms net iets te hard om mijn eigen grappen’

Voor liefhebbers zijn er talloze fuck you-gebaren. Zo bestraft een grillige krijgsraad overtreders met een uur strafblok plus billenkoek onder het zingen van ‘soep met worteltjes’. Dat doet nogal denken aan de billenkoek-rituelen met stagiaires waarmee Von Triers studio Zentropa tijdens #MeToo in opspraak kwam. Maar wat aanvankelijk melig, infantiel en obstinaat lijkt – sardonicus Von Trier op halve kracht – wordt gaandeweg steeds vermakelijker als ‘running gag’. En de horrormythologie – bleekmoeras, geesten, het ziekenhuis als bezield organisme, demonische dubbelgangers – pepert dit gekkenhuis met speelse dreiging.

Op advies van acteur Nikolaj Lie Kaas nam ik The Kingdom Exodus onlangs opnieuw tot me als ware het een paddo-trip: ontspannen, onnadenkend en steeds harder giechelend. Het einde is als het leven zelve; een waardig slotakkoord voor een legendarische cultserie.

Serie The Kingdom Exodus Regie: Lars von Trier. Met: Lars Mikkelsen, Bodil Jørgensen, Mikael Persbrandt, Nikolaj Lie Kaas. Te zien op 30 april in LUX, Nijmegen en via Cinemember.nl ●●●●●

Nieuwsbrief NRC Film De beste filmstukken, interviews en recensies van de nieuwste films Inschrijven