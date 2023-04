Door de biografie van de jongste dochter Maxime verschijnen er barsten in de Meiland-façade

Je kon erop wachten (en dat deed ik dan ook): na de biografieën van pa en ma is het nu de beurt aan de volgende generatie Meiland om haar levensverhaal te vertellen. De jongste dochter, Maxime Meiland (1995), trapt af en dat ze iets te vertellen heeft aan Jan Dijkgraaf blijkt wel uit de ondertitel van haar biografie: Misbruikt, ontspoord en nu… gelukkig.

Op jonge leeftijd emigreerde Maxime naar Frankrijk, omdat haar ouwelui daar zo nodig een Bed and breakfast moesten beginnen. Ze kon er niet goed aarden en raakte depressief. De terugkeer naar Nederland, zo’n twee jaar later, beloofde beterschap, maar niet veel later viel het gezin Meiland uiteen, nadat vaderlief uit de kast kwam en in Amsterdam neerstreek om zichzelf te ontdekken. Hoe dat uitpakte lazen we in zíjn biografie, maar wat deed dat eigenlijk met zijn puberdochter?

Jan Dijkgraaf: Maxime. Misbruikt, ontspoord en nu… gelukkig!. Osjato, 224 blz. € 25

Maxime kan er nog even boos om worden als toen: „Mama met alle shit achterlaten alleen omdat jij zo nodig rond wilt neuken in Amsterdam, hoe durf je?” Huh? Aan seks deed hij toch niet? In Martien (en überhaupt) is hij consistent afhoudend wat betreft seksualiteit. In Maxime berispt Maxime haar vader, bijvoorbeeld omdat hij met een borrel op flirt met jongemannen. Deze momenten in Maxime zijn het interessantst, omdat er barsten verschijnen in de Meiland-façade en de versies van het familieverhaal niet helemaal matchen. Hier stuit je op het belangrijkste ingrediënt van een biografie: roddels.

Door de biografie Maxime verschijnen er barsten in de Meiland-façade

Schuld en boete keren telkens terug in Maxime. Ze vindt zichzelf geen wraakzuchtig persoon, maar beschouwt het vertrek en de homoseksualiteit van haar vader toch als een van de oorzaken van haar ellende: „Ik had thuis nooit een echte hetero-man meegemaakt, dus ik was wat mannen betreft naïef.” Er is veel misbruik van haar gemaakt, vertelt ze. Naaktfilmpjes lekten uit, ze werd slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag van een basisschoolleraar en is meermaals verkracht, al vindt ze het moeilijk om die term te gebruiken, alsof ze zélf schuld draagt aan wat haar is aangedaan. Lang heeft ze het voor zich gehouden. Geen wonder dat ze zich verloor in overmatig roken, blowen en drinken.

Alles in haar leven is inmiddels ten goede gekeerd. Ze hoeft geen webcamwerk meer te doen en ze is blij dat haar webwinkelfiasco’s achter de rug zijn. Ze is gelukkig met partner Leroy, „de kids” en sinds kort een hond. Het enige wat nog ontbreekt, is een groter deel van de Chateau Meiland-taart, al benadrukt ze geen geldwolf te zijn.

Lees ook: De rubriek ‘Iedereen leest’ over Martien: Van burgemeesterszoontje tot kastelheer.

De afgelopen tijd zijn de inkomsten teruggelopen, nadat Maxime de kant van haar moeder Erica („de meest geëmancipeerde vrouw van Nederland”) koos in de rel die zij ontketende door vrouwen in boerka’s met pinguïns te vergelijken. Sponsordeals gingen niet door. Dat vindt Meiland vooral voor zichzelf erg. Critici raadt ze aan iets met hun leven te gaan doen, terwijl zíj degene is die deze rel oprakelt. Dat komt voort uit wat jongens haar hebben aangedaan en zin om zichzelf te verdedigen heeft ze niet meer: „Waarom zou ik? Ik heb al zoveel moeten incasseren.” Waarna ze opnieuw haar slagzin de ether in slingert: „lik allemaal maar lekker mijn lolly”.

Op deze plek schrijft NRC over de populairste boeken van dit moment. Reacties: boeken@nrc.nl