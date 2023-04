Ruzie, woede op het bestuur, slechte resultaten - het is chaos bij Bayern München

Voor voetballegende Lothar Matthäus is het een uitgemaakte zaak: „Het ‘mia san mia’” wordt bij Bayern München „met voeten getreden”, aldus de oud-Bayern-speler vorige maand. ‘Mia san mia’ is de leus van de club en Beiers dialect voor ‘wij zijn wij’. Het staat voor een soort onverstoorbare mentaliteit: iedereen kan over de mensen uit München zeggen wat ‘ie wil, maar zij laten zich niet van hun stuk brengen. Volgens aanvaller Thomas Müller, die al zijn hele carrière bij de club speelt, gaat het over het idee „dat wij sterk zijn en kunnen winnen, maar weten dat we ervoor moeten werken.” Is Bayern München die onverstoorbaarheid kwijt en mondt die mentaliteitscrisis uit in een sportieve crisis?

De Duitse succesclub gaat door moeilijke tijden. Het streven van de Münchener is ieder jaar de ‘triple’: de competitie, de beker én de Champions League winnen. Voor het laatst lukte dat in 2020. Dit jaar, begin april, werd Bayern al in de kwartfinale van de beker uitgeschakeld door Freiburg. Woensdagavond dreigt Bayern door Manchester City ook uit de Champions League te worden gegooid, nadat de heenwedstrijd in de kwartfinale door de Engelsen met 3-0 werd gewonnen.

Ook in de Bundesliga is de eindzege allerminst zeker, en dat is bijzonder voor de ploeg die tien seizoenen op rij kampioen werd.

Afgelopen zaterdag speelde Bayern gelijk tegen middenmoter Hoffenheim. De voorsprong op nummer twee, Borussia Dortmund, is tot twee punten geslonken.

De grillige prestaties van Bayern München brachten het bestuur ertoe coach Julian Nagelsmann, bij Bayern sinds 2021, in maart te vervangen door voormalig Chelsea-trainer Thomas Tuchel.

De kritiek van Lothar Matthäus richt zich in eerste instantie op de omgang van Bayern-bestuurders Oliver Kahn en Hasan Salihamidzic ć met Nagelsmann. De coach was op wintersport toen in München besloten werd dat hij moest worden ingewisseld. Het nieuws werd gelekt en stond op de voorpagina’s voordat Nagelsmann zelf door het bestuur was ingelicht. Onder toeziend oog van de Duitse boulevardpers moest de coach zich een dag later bij de club melden om over zijn ontslag te horen. Kahn zei dat het besluit te maken had met het spel van Bayern - dat zou na het winterse WK in Qatar onaantrekkelijk en onvoldoende zijn geweest.

Keeperstrainer moet vertrekken

Eerder, in februari, bekritiseerde doelman Manuel Neuer fel het besluit van het bestuur en Nagelsmann om keeperstrainer Toni Tapalovic te ontslaan. Neuer, die sinds december herstelt van een botbreuk na een ski-ongeval, noemde het ontslag van ‘zijn’ keeperstrainer een „enorme klap”, en voelde zich gepasseerd omdat niets met hem was overlegd.

Naast de persoonlijke gevoeligheden kost het schaakspel met de trainers de club veel geld: voor Julian Nagelsmann betaalde de club twee jaar geleden 20 miljoen euro aan RB Leipzig; zijn voortijdige ontslag zou de club nog eens eenzelfde bedrag kunnen kosten. Tuchel gaat volgens berichten van Bild 10 tot 12 miljoen euro per jaar verdienen.

Duitse commentatoren richten hun pijlen steeds meer op het duo Kahn (oud-doelman) en Salihamidzic (speler bij Bayern van 1998 tot 2007). Ze zouden de relatief jonge Nagelsmann (35) hebben laten spartelen en hem van de ene op de andere dag hebben laten vallen. Salihamidzic beweerde zelf dat hij „tot op de laatste seconde” in hem „had geloofd”.

Na het verlies tegen City gaf Sadio Mané ploeggenoot Leroy Sané een klap

De grote aankoop van vorige zomer, Sadio Mané, kwam voor 32 miljoen euro uit Liverpool, maar komt in München niet tot bloei. Vorige week raakte Mané in opspraak omdat hij in de kleedkamer, na de 3-0 nederlaag tegen Manchester City, met zijn collega Leroy Sané ruziemaakte en hem een klap gaf. Mané werd voor de wedstrijd tegen Hoffenheim geschorst. Alleen het aantrekken van Matthijs de Ligt, van Juventus, wordt alom geprezen.

Vorige week, in de regen in Manchester, zag het er aanvankelijk niet eens zo slecht uit voor Bayern. Na een 1-0 achterstand in de eerste helft leek de ploeg in de tweede helft nog kans te maken op tenminste een gelijkspel. Maar na een tweede, ongelukkig tegendoelpunt stortte het elftal in.

Tegen Hoffenheim had de ploeg eigenlijk het zelfvertrouwen weer wat op willen vijzelen, maar ook dat mislukte. „Dit is moeilijk uit te leggen”, zei middenvelder Joshua Kimmich na afloop. Thomas Müller zei „in shock” te zijn over zijn eigen prestatie.

Thomas Tuchel weet het verlies aan een gebrek aan „overtuiging, energie en vuur”. Hij erkende dat de opdracht in Beieren zwaarder is dan hij had gedacht bij zijn aantreden vier weken geleden.

De abrupte trainerswissel, zo kort voor het einde van het seizoen, maakt Bayern München in ieder geval nu nog niet beter dan het was. Voor de return tegen Manchester City, woensdagavond in de Allianz Arena, zei Tuchel nog te hopen op de halve finale. Maar ook hij beseft dat het zo goed als onmogelijk is: „Het zou bijna een wonder zijn.”