Ooggetuigen over situatie in Soedan: ‘Vrienden hebben al vier dagen geen eten’

De gevechten tussen het nationale leger en de paramilitaire strijdkrachten Rapid Support Forces (RSF) in Soedan verspreiden zich over het hele land. De confrontaties breidden zich de afgelopen dagen uit naar de steden Nyala in het zuiden, El Fasher in het noorden en Zalingei in Centraal-Darfur. Veel mensen in die getroffen gebieden zijn op de vlucht geslagen. Burgers die achterblijven zoeken dekking in kelders, scholen of waar het ook maar veilig lijkt. NRC sprak twee inwoners van Soedan over hoe zij de afgelopen dagen beleefden.

„Het is vrij rustig in Omdurman, omdat dit gene gebied van de RSF (de paramilitaire Rapid Support Forces) is. Alleen in de ochtenden horen we in de verte bommen en zware beschietingen, gedurende de dag is het relatief stil. Ik woon met mijn tante en nichten. Er verblijft ook een vriendin van mijn nicht bij ons, omdat zij in een onveilige buurt woont. In totaal zijn we met zijn vijven thuis. We slapen op de grond voor het geval ook hier een aanval plaatsvindt.

„Ik was thuis toen het geweld begon, afgelopen zaterdag. Sindsdien ben ik alleen maandagmiddag even buiten geweest om wat essentiële boodschappen te halen bij een supermarkt in de buurt. Daar kocht ik eten voor de hele week, want we worden geadviseerd om helemaal niet naar buiten te gaan. We hebben geluk dat er een winkel vlakbij is.

Vrienden hebben al vier dagen geen eten Jumana Eltgani werkt voor een internationale organisatie en woont in Omdurman, een stad grenzend aan Khartoem, aan de overkant van de Nijl.

„Ik heb vrienden die al vier dagen geen eten hebben. Op sociale media zag ik beelden van plunderingen bij supermarkten die ik ken, maar ik heb het zelf niet zien gebeuren. Ik heb veel contact met vrienden en familie in andere delen van het land.

„Het is een enge situatie. Dit geweld kwam voor mij als een verrassing. Ik wist van het meningsverschil tussen de twee partijen met betrekking tot de integratie van de RSF binnen de Soedanese strijdkrachten, maar ik had niet verwacht dat dit zou escaleren tot een gewapend conflict. Het Suikerfeest [dat dit weekend plaatsvindt] is eigenlijk de tijd waarin familie en vrienden samenkomen en momenten van vreugde delen. Maar het is nu verworden tot een tijd van verdriet. Mensen worden vermoord, anderen leven in angst en we weten niet waar dit heen gaat.

„Wat betreft vluchten: de situatie is heel verwarrend en ik heb nog geen tijd gehad om daarover na te denken. Ik ben alleen bezig met het nu, met mezelf veilig houden en erachter komen hoe het met familie en vrienden gaat.”

De gevechtsvliegtuigen klinken het engst. We brengen de kinderen naar de kelder, daar hoor je de gevechten minder Katharina von Schroeder woont sinds zeven jaar in Soedan en werkt voor Save the Children.

„Mijn zoon (8) en ik schuilen sinds zaterdag in een school in Khartoem, waar wij op het moment van de aanvallen waren voor zijn sportles. Omdat we de straat niet op mogen en ons huis vlakbij het vliegveld is waar veel gevochten wordt, besloot ik om hier te blijven. We verblijven hier met drie andere ouders, zes kinderen, vijf schoolmedewerkers, de directeur en drie beveiligers. Gelukkig hebben we eten en water, omdat er een cafetaria in de school zit met een voorraad. Gek genoeg hebben we wel elektriciteit, we weten niet waarom. Waarschijnlijk zitten we net op de grens met waar de stroom uitgeschakeld werd.

„De gevechten hebben tot nu toe steeds hetzelfde schema: in de vroege ochtend, rond 5.00, 6.00 uur, is er heftige inzet van de luchtmacht. Dan horen we veel militaire vliegtuigen. Vanaf het middaguur wordt het minder. De gevechtsvliegtuigen klinken het engst. We brengen de kinderen dan naar de kelder, daar hoor je de gevechten minder. We hebben vannacht ook in de kelder geslapen.

„Ik hoor tegenstrijdige berichten over een staakt-het-vuren. Maar zelfs als er een intentie is om te stoppen met vechten, moeten we zien of ze erin slagen die informatie aan iedereen op het slagveld over te brengen. Het conflict is zo wijdverspreid. Er komen van alle kanten dubieuze verhalen, dit conflict is perfect voor het verspreiden van roddels en desinformatie. Ik weet zelfs niet waar ik het beste naartoe kan gaan.

„Ik wil mijn zoon hieruit krijgen, dat is zeker en ik weet dat de ambassades hard werken om hun burgers te evacueren. Maar dat is niet mogelijk zonder een staakt-het-vuren. Er moeten veilig vliegtuigen gestuurd kunnen worden. Ik weet dat wij geprivilegieerd zijn dat wij hoop hebben op steun, de meeste Soedanezen hebben die hoop niet.”

Dinsdag spraken de RSF en Arabische media van een deal met het Soedanese leger voor een staakt-het-vuren.Onder druk van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken zou zijn afgesproken vanaf 18:00 uur die dag de wapens voor 24 uur neer te leggen. Het Soedanese leger schreef eerder die dag nog op Facebook het voorstel van paramilitaire strijdkracht niet serieus te nemen en de RSF ervan te verdenken de wapenstilstand te gebruiken om juist meer troepen te mobiliseren in Merowe. In de avond schreef het leger de wapenstilstand wel aanvaard te hebben, maar zouden het de „rebellenmilities” zijn die er geen gevolg aan gaven.