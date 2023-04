Nog geweervuur te horen in Khartoem na ingaan tijdelijk staakt-het-vuren

In de Soedanese hoofdstad Khartoem is na het ingaan van de tijdelijke wapenstilstand dinsdagavond om 18.00 uur nog geweervuur te horen, maar de situatie is volgens Al Jazeera wel „relatief kalm”.

Het regeringsleger en de Rapid Support Forces (RSF) hadden na enige miscommunicatie een staakt-het-vuren van 24 uur afgesproken, zodat gewonden naar ziekenhuizen kunnen worden gebracht en burgers inkopen kunnen doen of de stad kunnen verlaten. Van welke partij de schoten van dinsdagavond komen is niet duidelijk.

Ooggetuigen zeggen tegen persbureau Reuters ook tankvuurgeluiden te hebben gehoord en een luchtaanval op Omdurman, dat aan de Nijl ligt tegenover Khartoem.

Ruim tweehonderd doden

Beide partijen zeggen tegen Al Jazeera zich wel aan de wapenstilstand te gaan houden. „We willen de wapenstilstand implementeren en het normale leven in de stad herstellen, maar de RSF is een militie die niks respecteert”, laat legerkolonel Khaled Al-Akida weten aan de nieuwszender. Een woordvoerder van de RSF zegt op zijn beurt dat „onze troepen in de verschillende delen van Khartoem zich aan de wapenstilstand houden.”

Het leger en de RSF zijn sinds zaterdagochtend met elkaar in gevecht na een periode van oplopende spanningen tussen de twee rivaliserende generaals Abdel-Fattah Burhan en Mohamed Hamdan Dagalo, alias Hemedti. Volgens wereldgezondheidsorganisatie WHO zijn er bij de gevechten in Soedan al 270 doden gevallen en ook minstens 2.600 mensen gewond geraakt.

