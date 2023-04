Nog geen verbod op tijdelijke huurcontracten, PvdA spreekt van ‘sabotage’

De stemming over een nieuwe wet die tijdelijke huurcontracten verbiedt, is dinsdag uitgesteld. Het leek er eerder op dat het wetsvoorstel van kamerleden Pieter Grinwis (CU) en Henk Nijboer (PvdA) met een ruime meerderheid zou worden aangenomen, maar twee amendementen van CDA en VVD, ingediend na het laatste debat, zorgden voor onenigheid. Naar verwachting wordt het debat na het meireces heropend en vindt de stemming later plaats.

De twee coalitiepartijen willen dat er een uitzondering komt voor particuliere verhuurders met maximaal één huurpand. Deze huurbazen zouden hun huurders op straat mogen zetten als zij het huis willen verkopen of onderdak willen bieden aan een familielid.

„Een fundamentele wijziging die totaal haaks staat op het doel van de wet”, aldus Nijboer. „De verhuurder kan op elk willekeurig moment het huis verkopen of ermee dreigen als je de huurverhoging niet accepteert.” Dus ontraden de initiatiefnemers de Tweede Kamer in een brief „met klem” om voor de twee amendementen te stemmen. Ze ondergraven het huurrecht, aldus de twee iniatiefnemers.

‘Sabotage’

Nijboer noemt het indienen van de amendementen „sabotage” door minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting, CDA). Hoewel de woonminister, die eerst geen voorstander was van het verbod, zijn mening bijstelde, zou hij volgens Nijboer daarna achter de schermen hebben aangestuurd op het indienen van de amendementen. Nijboer heeft dinsdag gevraagd om openbaarmaking van alle documenten.

Alles is er nu op gericht om het „verschrikkelijke amendement” van tafel te stoken, zegt Nijboer. Dat gaat lukken, denkt hij, gezien de verwachte meerderheid voor zijn oorspronkelijke wetsvoorstel.

Een woordvoerder van minister De Jonge noemt de beschuldiging van Nijboer een „merkwaardig verwijt”, maar zegt ook dat De Jonge „over zijn zorgen” heeft gesproken met de initiatiefnemers en „andere kamerleden”. Daarnaast is „amendering van voorliggende wetsvoorstellen [...] gebruikelijk in een wetgevingsproces”.

Lees ook Wel of niet tijdelijke huurcontracten afschaffen? Daar is in de politiek flinke ruzie over