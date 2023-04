Miljarden op het spel door arrestatie acteur Jonathan Majors

Superhelden-studio Marvel heeft er een flink hoofdpijndossier bij. Op 25 maart arresteerde de politie in New York acteur Jonathan Majors (33) nadat ze zijn 30-jarige vriendin aantroffen met verwondingen aan gezicht en nek, na een 911-telefoontje. Deze week is hij voorgeleid: op 8 mei staat Majors terecht voor intimidatie, verwurging en mishandeling. Zijn agent en pr-bureau hebben de banden met hem al verbroken.

In de zaak tegen Majors, vrij recent doorgebroken en onlangs gastheer van Saturday Night Live, staan miljarden op het spel. Majors is namelijk als Kang the Conqueror gecast, superschurk van dienst in de komende Marvelfilms. Hij maakte zijn debuut als eindbaas in de tv-serie Loki, was onlangs te zien in Ant-Man and the Wasp: Quantumania en delft volgens de huidige planning het onderspit in het tweeluik Avengers: The Kang Dynasty (2025) en Secret Wars (2026). Eerder vervulde Josh Brolin als superschurk Thanos een soortgelijk rol in Avengers: Infinity Wars (2019) en Endgame (2020), die 5 miljard dollar opbrachten.

Het veelgeplaagde Marvel doet er voorlopig het zwijgen toe. Vermoedelijk kijkt men de ontwikkelingen in de strafzaak nog even aan. De advocaat van Majors zegt dat getuigen en videobeelden uit de taxi waar de mishandeling zou hebben plaatsgevonden Majors vrijpleiten; de acteur belde die avond zelf 911. Maar de kwestie toont eens te meer aan dat acteurs een majeure risicofactor zijn in de peperdure blockbusterfilms die Hollywood tegenwoordig produceert – een superheldenfilm kost 150 tot 250 miljoen dollar, de marketing nog eens 150 miljoen.

DC Comics van Warner Bros kampt met een vergelijkbaar pr-probleem rond superheld Barry Allen, alias The Flash, vertolkt door de labiele acteur Ezra Miller. HIj werd in 2022 beticht van mishandeling, openbare dronkenschap en inbraak, arrestaties leverde ontluisterende bodycambeelden op. Maar Miller bekende schuld aan inbraak en ging in therapie: The Flash is op 15 juni gewoon te zien in de Nederlandse bioscoop. Bij de promotie blijft Miller vermoedelijk op de achtergrond.

Marvel kan Majors ook tussentijds vervangen als Kang the Conqueror. Probleem is wel dat het tweede seizoen van de tv-serie Loki voor Disney+ al klaar is, met Majors in een prominente rol. En recente ervaringen met het tussentijds vervangen van schurken stemt somber. Zo speelde acteur Johnny Depp de zwarte magiër Grindelwald in twee films in de Harry Potter-spin off-serie Fatastic Beasts tot een Britse rechter in 2020 vonniste dat tabloids Depp ‘een vrouwenmepper’ mogen noemen. Warner Bros verzocht Depp daarna ontslag te nemen en de Deense acteur Mads Mikkelsen viel in als nieuwe Grindelwald. Dat bleek geen succes: met een mondiale recette van 407 miljoen dollar bracht The Secret of Dumbledore afgelopen jaar minder dan de helft op van deel één in de serie. Depp werd vlak na de première alsnog in het gelijk gesteld in zijn smaadproces tegen ex Amber Heard, die hem van mishandeling betichtte. Plannen voor nieuwe Fantastic Beasts-films verdwenen in de koelkast, Depp maakt komende maand op het filmfestival van Cannes zijn comeback in kostuumdrama Jeanne du Barry.