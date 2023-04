Landbouwakkoord opnieuw uitgesteld: LTO wil half mei meer duidelijkheid

Het landbouwakkoord heeft opnieuw vertraging opgelopen. De Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) wil dat er uiterlijk in de week van 8 mei een akkoord op hoofdlijnen is, zei voorzitter Sjaak van der Tak dinsdag. „Het gaat erom dat er een concreet stuk komt met een duidelijk budget om de transitie van de landbouw in gang te zetten.”

Het wordt half mei „hom of kuit”, zei Roy Meijer, voorzitter van boerenjongerenvereniging NAJK. Wat er gebeurt als ook die deadline niet wordt gehaald, is niet duidelijk. Eerder op dinsdag berichtte De Telegraaf dat de onderhandelingen waren geklapt, maar dat is volgens de organisaties niet het geval. Een vertegenwoordiger van natuurorganisatie LandschappenNL zei: „Er is wel degelijk progressie gemaakt, maar we zijn er nog niet.”

Op aanbevelen van Johan Remkes praat minister Piet Adema (Landbouw, ChristenUnie) met een reeks organisaties over de toekomst van de landbouw. Terwijl minister Christianne van der Wal (Stikstof, VVD) bezig is de stikstofuitstoot terug te brengen, moet Adema samen met vertegenwoordigers van onder meer boeren en natuurbeheerders bedenken hoe de landbouw er dan wél uit moet komen te zien.

Rondjes draaien

Adema richtte zich in eerste instantie op een akkoord voor het eind van maart. Ook half april bleek optimistisch toen boerenbeweging Agractie en melkveeorganisatie DDB uit de onderhandelingen stapten. De afgelopen dagen zat er weinig tempo in, liet Van der Tak doorschemeren. „Het heeft geen zin om in die rondjes te blijven draaien.”

De onderhandelaars hebben de moeilijkste thema’s voor het laatst bewaard. Van der Tak verwacht van het kabinet nog voorstellen over mestverwerking, grond en teeltsystemen, zei hij. „En daar hoort budget bij.”