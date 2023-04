Jong talent leert van grootmeesters op Masterclass Festival Amsterdam

Acteur Gijs Scholten van Aschat benadrukt dat dit géén performance is. Hij gaat met drie studenten van de Amsterdamse Academie voor Theater en Dans (AHK) aan de slag met monologen van Shakespeare en dat is „gewoon werken”. Maar zo gewoon is de setting niet, want bij de repetitie zijn naast de acteurs ook tientallen nieuwsgierige toeschouwers aanwezig.

Dat publiek is op deze zonnige zaterdag naar de Tolhuistuin in Amsterdam getogen voor de eerste editie van het Masterclass Festival Amsterdam. Het idee: ‘grootmeesters’ uit allerlei culturele disciplines brengen de kneepjes van het vak over aan ‘toptalenten van nu’. Op een podium. Naast Van Aschat zijn dat onder anderen balletdanseres Igone de Jongh, choreograaf Marco Gerris, kunstenaar en ontwerper Bas Kosters en regisseur Mijke de Jong.

Drie studenten van de AHK bereidden voor de masterclass van Van Aschat elk een monoloog van Shakespeare voor – van Hamlets To be, or not to be, that is the question tot een scène uit Richard III. De zaal zit al snel stampvol met een gemengd publiek, waaronder ouders met pubers, studenten en groepjes 70-plussers. Na een korte warming-up gaat elk van de acteurs in opleiding één-op-één aan het werk met Van Aschat.

De aanwijzingen die Van Aschat geeft, zijn direct en specifiek. Een van de studenten duikt in de rol van Hamlet die zijn eigen gebrek aan motivatie bevraagt: „Ik weet niet waarom ik leef en zeg...”

Van Aschat grijpt direct in. „Waarom ik lééf. Maak het urgent.” Ze gaat verder, Van Aschat kijkt vanaf de zijkant van het podium toe. Vanuit de zaal wordt instemmend geknikt om de instructies. Die leggen precies de vinger op de zere plek: het spel verbetert zichtbaar.

Acteur Gijs Scholten van Aschat op het Masterclass Festival Amsterdam. Foto Anne van Zantwijk

Van Aschat kent zelf alle drie de monologen uit zijn hoofd, waardoor de repetitie al vanaf het eerste moment de diepte in kan. Hij werkt zowel aan de inhoud, als aan houding en tekstbegrip. „Je kan die verbazing van Richard III nóg meer met het publiek delen”, zegt hij. En: „Ik voel dat je nog iets te zelfbewust bent”. Of: „Er zit een opbouw in deze drie zinnen. Een drive. Het is tsjak-tsjak-boem.”

Intussen, het blijven acteurs, krijgen Van Aschat en de leerlingen door hun samenspel vaak de lachers op hun hand.

Intiem en kwetsbaar

Bij de masterclass door prima ballerina Igone de Jongh is de sfeer minder lacherig en wordt er vooral met ontzag gekeken naar het niveau van drie negentienjarige danstalenten van het Koninklijk Conservatorium Den Haag. Die voeren elk een andere solo op, die door De Jongh op techniek en inhoud wordt gecoacht. Op haar Nike-sneakers doet ze schijnbaar achteloos ingewikkelde passen voor. Liefkozend pakt ze telkens de handen van de gespannen jonge danseressen vast: „Het begon heel goed en toen kwam die pirouette en daar zag ik dat je dacht: o shit, o shit. Probeer te ontspannen.”

Tegen het publiek, dat wegens de grote belangstelling ook in het raamkozijn van de zaal zit, zegt ze: „Zien jullie het verschil?” Als ze een van de danseressen vraagt het gezicht te ontspannen, klinkt er gelach vanuit de zaal. Die lijkt te denken: ontspannen terwijl je les krijgt van de op dit moment bekendste ballerina van Nederland, hoe dan?

Op de eerste editie van het festival is te zien dat de masterclass in sommige gevallen nog een wat onwennige vorm heeft: bij de Belgische rapper Zediam wordt door jonge hiphoptalenten vol plezier gefreestyled en intussen legt hij het publiek de basics van het rappen uit – „Je telt tot vier, in de hiphop heet dat een bar” – maar tot lessen en concrete aanwijzingen komt het nog weinig.

Dat de masterclass-docenten de hun lessen zelf vrij mogen invullen, is te zien bij mode-ontwerper Bas Kosters. Hij werkt een hele dag met studenten van uiteenlopende kunststudies aan een project rondom het thema ‘Soft Revolution’, wat resulteert in een uur durende presentatie van de studenten waarbij het publiek kan rondlopen en vragen stellen. Zo blijkt het recept ‘masterclass’ alles behalve eenvormig: soms is het contact tussen leerling en meester intiem en kwetsbaar, dan weer is de masterclass een vrijplaats voor experiment en plezier.

