In een goederentrein door Tadzjikistan

Een hoogtepunt op eerste festivaldagen, kopte NRC in 1992, toen de debuutfilm Bratan van Bachtijar Choedojnazarov op het IFFR draaide. In haar festivalverslag repte filmcritica Joyce Roodnat over „filmpoëzie” en „pure lyriek”, om vervolgens te verzuchten dat Bratan helaas nog niet was aangekocht voor Nederlandse distributie.

Dertig jaar geleden, op 6 mei 1993, beleefde Bratan (Broertje) alsnog zijn bioscooppremière. Inmiddels is de in zwart-wit gedraaide film gerestaureerd en wordt hij opnieuw uitgebracht.

De maker leeft niet meer: hij stierf in 2015 en werd slechts 49 jaar oud. De in Tadzjikistan geboren en in Duitsland – zijn nieuwe thuisland – gestorven Choedojnazarov liet een oeuvre na van zes films en een miniserie. Zijn tweede, ook in Nederland uitgebrachte film Kosh ba Kosh kreeg dertig jaar geleden de Zilveren Leeuw op het filmfestival van Venetië. Maar het bekendst is zijn derde film, Luna Papa, een bonte roadmovie die qua visuele bravoure en absurdistische invallen aan het werk van Emir Kusturica deed denken.

Ook Bratan is een roadmovie, maar dan veel bescheidener van opzet – wat de film ten goede komt. De broers Farroek (17) en Azamat (7) wonen met hun oma in een lekkende tent. Hun moeder is gestorven, hun vader woont elders in Tadzjikistan. Farroek is het een beetje zat voor zijn drukke broertje te zorgen, die „dikkerdje” wordt genoemd en als eigenaardigheid heeft dat hij grond eet. Dus vat Farroek het plan op Azamat naar zijn vader te brengen, die helemaal aan de andere kant van het land als arts werkt.

De lange reis gaat per goederentrein en is voor Choedojnazarov aanleiding voor kleine maar veelzeggende scènes. Deze prachtige miniatuurtjes onthullen veel over de broers en hun complexe verhouding, maar vooral over het geboorteland van de regisseur. De trein tuft over de desolate vlaktes van Tadzjikistan, door een onherbergzaam landschap en langs verlaten dorpjes waar armoede troef is. Verveelde jongeren bekogelen de trein, een norse handelaar in theepotten bijt Farroek toe dat hij niet zoveel vragen moet stellen.

De aan de beroemde Moskouse filmacademie VGIK opgeleide Choedojnazarov etaleert zijn filmische talent zowel in sfeervolle beelden als een spannende montage: de race die de treinmachinist houdt met een tractor is opwindend.

Hoe je zijn fraaie shots moet interpreteren is aan de toeschouwer. Zegt de scène waarin de projector van een openluchtbioscoop eventjes hapert iets over de toestand van stagnatie in Tadzjikistan? Heeft de naar vrijheid verlangende Farroek een toekomst daar?

Je kunt Bratan ook duiden zonder verwijzing naar het lot van postcommunistisch Tadzjikistan, waar in 1992 een bloedige burgeroorlog uitbrak die in Kosh ba Kosh op de achtergrond speelt. Choedojnazarov, die 26 was toen hij zijn debuutfilm opnam, noemde Bratan „een zoektocht naar de Spirituele Vader die je slechts vindt door in jezelf af te dalen”.

Roadmovie Bratan Regie: Bachtijar Choedojnazarov. Met: Timoer Toersoenov, Firoes Sasalijev. Lengte: 99 min. ●●●●●

