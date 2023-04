Hoger risico op diabetes na een infectie met het coronavirus

Na Covid-19 hebben mensen een hoger risico om diabetes te krijgen. Het aantal nieuwe diabetespatiënten pakt daardoor 3 tot 5 procent hoger uit dan zonder Covid-19. Dit blijkt Canadees onderzoek dat Jama Network Open deze dinsdag publiceerde.

Het was al bekend dat mensen met diabetes type 2 een groter risico lopen op een ernstiger verloop van Covid-19. De Canadese cohortstudie laat ook het omgekeerde zien: mensen die nog geen diabetes hadden, kregen dat na een SARS-CoV-2-infectie vaker dan mensen die niet besmet waren. Het gaat dan om diabetes type 2, de niet-aangeboren variant van de aandoening waarbij het lichaam niet meer goed op insuline reageert. Bij diabetes type 1, de aangeboren variant, is er geen significant verschil gezien.

Gekeken werd naar 629.935 mensen, gemiddeld 32 jaar, die in 2020 en 2021 getest waren op SARS-CoV-2. Een ruime meerderheid was (nog) niet gevaccineerd. Mensen die al diabetes of een andere ziekte hadden, werden buiten het onderzoek gehouden. Ook mensen die binnen dertig dagen na een positieve test alsnog diabetes bleken te hebben, werden eruit gefilterd.

Ruim 53.000 nieuwe patiënten

Van de mensen die covid hadden gehad, kreeg 0,5 procent daarna de diagnose diabetes. In de groep zonder besmetting was dat 0,4 procent. Van 0,4 procent naar 0,5 procent lijkt een klein verschil, maar op bevolkingsniveau betekent dat een toename van 3 tot 5 procent aan diabetespatiënten. Om een idee te geven: in Nederland kwamen er in 2021 53.100 patiënten met diabetes bij, bijna allemaal met type 2.

De studie die Jama Network Open dinsdag publiceert, volgt op eerdere studies die opwerpen dat het risico op diabetes (suikerziekte) mogelijk hoger is na een coronabesmetting. In een cohort van Amerikaanse veteranen werd zelfs nog een groter risico gevonden. Wel bestond die groep vooral uit mannen die bovendien gemiddeld ouder waren. De populatie uit de Jama-studie was jonger, slanker en diverser. Bij de mensen die ernstige Covid-19 kregen en zelfs in het ziekenhuis waren beland, was het risico zowel bij mannen als bij vrouwen verhoogd. Bij de mensen die een minder ernstig covidverloop hadden, was het risico alleen significant hoger bij de mannen.

Het is niet duidelijk waarom mensen na Covid-19 een hoger risico lopen om diabetes te krijgen. Covid-19 zet allerlei processen in gang die ook nog op elkaar inwerken. Zo is bijvoorbeeld gezien dat bij covidpatiënten cellen in de alvleesklier die het hormoon insuline produceren beschadigd kunnen raken. Bij diabetes type 2 reageert het lichaam niet meer goed op insuline, waardoor te veel glucose in het bloed blijft zitten. Bekend was ook dat Covid-19 kan leiden tot chronische ontstekingsreacties in het lichaam. Maar hoe die verschillende processen tot diabetes kunnen leiden, kunnen de onderzoekers niet verklaren. Eerder bleek ook al dat mensen na Covid-19 een hoger risico op hart- en vaatziekten hebben.

